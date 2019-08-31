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تم إيقافه
المكواة البخارية الأذكى والأكثر فعالية لدينا
مكواة قوية وذكية لنتائج مثالية بشكل أسرع. يمكنك كيّ كل الأقمشة، بدءًا من الجينز ووصولاً إلى الحرير من دون خطر حرق الملابس، بفضل تقنية OptimalTEMP. بالإضافة إلى ذلك، يضمن وضع البخار DynamiQ المتطور إطلاق كمية البخار القوي المثالية عند الحاجة إليها*
علامة تجارية متخصصة في منتجات الكيّ
3000 واط
بخار مستمر يبلغ 70 غ/دقيقة
تعزيز بخار يبلغ 260 غ
قاعدة مكواة SteamGlide Advanced
بفضل تقنية OptimalTEMP، نضمن لك ألا تتسبب هذه المكواة أبدًا بحرق أي أقمشة قابلة للكيّ ويمكنك كيّ كل أنواع الملابس، بدءًا من الجينز والحرير وصولاً إلى الكتّان والكشمير بأمان، وفق أي ترتيب، وبدون الاضطرار إلى انتظار ضبط درجة الحرارة أو فرز الملابس قبل كيّها. أصبحت عملية الكيّ أسهل وأسرع بفضل المكاوي البخارية من Philips المزوّدة بتقنية OptimalTEMP التي تم اختبارها من قِبل خبراء قماش مستقلين.
يمكنك الاختيار من بين أوضاع بخار متعددة: يقدّم وضع DynamiQ كمية البخار المثالية تلقائيًا عند الحاجة، ويقضي وضع Max على أصعب التجاعيد كليًا عبر بخار مستمر وقوي، أما وضع IONIC فيوفّر دفعات بخار قوية لعملية كيّ صحية أكثر، ويمكنك إيقاف تشغيل البخار من خلال وضع OFF
بفضل مستشعر DynamiQ، وهو مستشعر الحركة الأكثر تطورًا المستخدَم في المكاوي البخارية، يمكن معرفة كيف تتحرّك المكواة بالضبط وعندما لا تكون قيد الاستخدام. يحرّر وضع البخار DynamiQ كمية مثالية من البخار تلقائيًا عند الحاجة إليها أثناء الكيّ للحصول على نتائج أسرع. يبدأ تحرير البخار تلقائيًا عندما تتحرّك المكواة ويتوقّف عند عدم تحريكها لتجربة كيّ ملائمة ومريحة.
الجوائز
4.5
من 5
2
الآراء
100%
توصي نسبة من الأشخاص بهذا المنتج
alrefai_sa
31/08/2019
Saudi Arabia
جزء من العرض الترويجي
ممتازة جدا وراحة تامة من عدم حرق الملابس
راحة واطمئنان خاصة للعاملات المنزليات ، وكنت ابحث عن هذا المنتج من سنوات طويلة
الحسنات
مناسبة لجميع الملابس دون حاجة تعيير درجة الحرارة
سلبيات
حتى الأن لا يوجد ربما لاحقا
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Azur Elite GC5037/86 مكواة بخارية مع بتقنية OptimalTEMP
Date of Use 2019-07-31
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Azur Elite GC5037/86 مكواة بخارية مع بتقنية OptimalTEMP
Date of Use 2019-07-31
lightonoa
17/09/2019
Saudi Arabia
Temp and steam are amazing!
I tried ironing both cotton and polyester clothes yet it didn’t burn em! So that was amazing. Steam is 10/10 And I was able to clean the iron easily! So smooth and easy to use. Product value that is definitely worth the money!
الحسنات
The steam is more than enough!
سلبيات
It’s hard sometimes to lift up!
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Azur Elite GC5037/86 مكواة بخارية مع بتقنية OptimalTEMP
Date of Use 2018-08-17
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Azur Elite GC5037/86 مكواة بخارية مع بتقنية OptimalTEMP
Date of Use 2018-08-17
على كل الأقمشة القابلة للكيّ
مقارنة بـ GC4910