المنتجاتالدعم
en/ar

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

  • Standard Product Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Main in-use photograph Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Standard Product Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Main in-use photograph Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron

تم إيقافه

PerfectCare Azurمكواة بخارية

GC4914/20

1 جائزة

كي بدون هموم وبدون أي إعدادات

قم بكيّ أي ملابس قابلة للكي من قماش الحرير إلى الكتان والقطن والكشمير من دون الحاجة إلى فرزها وضبط درجة الحرارة. توفر لك PerfectCare Azur نتائج ممتازة من دون خطر تعريض أي من ملابسك للحرق أو التسبّب بلمعانها. أصبح الكيّ الآن أسهل من أي وقت مضى.

عرض جميع المزايا

بات الكي مثاليًا

كي بدون هموم وبدون أي إعدادات

  • قوة بخار 50 غ/الدقيقة؛ تعزيز بخار 190 غ

  • قاعدة مكواة T-ionicGlide

  • إيقاف تلقائي آمن + حماية من الكلس

  • آمنة على كل الملابس القابلة للكي

تقنية OptimalTemp: مزيج الحرارة المثالي

تقنية OptimalTemp: مزيج الحرارة المثالي

أحدث ثورة في عالم الكيّ، فهي توفّر المزيج المثالي من البخار ودرجة الحرارة، وهي مصممة لتضمن لك عملية كيّ سريعة ونتائج رائعة على التجاعيد الصعبة، من دون الحاجة إلى ضبط أي إعداد، كما تتميّز بأنها آمنة على كل الأقمشة القابلة للكيّ. تشكّل المزيج المثالي بين درجة الحرارة وقوة البخار بفضل: 1) معالج التحكم الذكي الذي يعيّن درجة الحرارة المناسبة 2) تقنية HeatFlow التي تضمن توازنًا متساويًا بين مستوى البخار ودرجة الحرارة.

آمنة 100% على كل الملابس القابلة للكيّ

آمنة 100% على كل الملابس القابلة للكيّ

آمنة 100% على كل الأقمشة حتى الأدق منها مثل الحرير والكشمير والصوف والبوليستير. استخدمت بعض معاهد الاختبار المستقلة PerfectCare على أدق الملابس القابلة للكيّ وأكدت على جودة النتائج.

سريعة 100% على كل الأقمشة، لا تضاهيها سرعةً أي مكواة بالبخار أخرى

سريعة 100% على كل الأقمشة، ما من ضرورة لفرز الملابس. قم بكيّ كافة ملابسك بالبخار على نحوٍ فعال أكثر.

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح

اعثر على قطعة غيار أو ملحق

الانتقال إلى القطع والملحقات

القطع والملحقات

الجوائز

  • صورة لـ VRS_PBTAWARD66

المراجعات

اشترك في نشرة Philips الإخبارية للحصول على عروض حصرية

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.

أرغب في تلقي رسائل ترويجية—استنادًا إلى تفضيلاتي وسلوكي—حول منتجات Philips وخدماتها وفعالياتها وعروضها. يمكنني إلغاء الاشتراك بسهولة في أي وقت!

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.