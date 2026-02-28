ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
GC4914/20
كي بدون هموم وبدون أي إعدادات
قم بكيّ أي ملابس قابلة للكي من قماش الحرير إلى الكتان والقطن والكشمير من دون الحاجة إلى فرزها وضبط درجة الحرارة. توفر لك PerfectCare Azur نتائج ممتازة من دون خطر تعريض أي من ملابسك للحرق أو التسبّب بلمعانها. أصبح الكيّ الآن أسهل من أي وقت مضى.
قوة بخار 50 غ/الدقيقة؛ تعزيز بخار 190 غ
قاعدة مكواة T-ionicGlide
إيقاف تلقائي آمن + حماية من الكلس
آمنة على كل الملابس القابلة للكي
أحدث ثورة في عالم الكيّ، فهي توفّر المزيج المثالي من البخار ودرجة الحرارة، وهي مصممة لتضمن لك عملية كيّ سريعة ونتائج رائعة على التجاعيد الصعبة، من دون الحاجة إلى ضبط أي إعداد، كما تتميّز بأنها آمنة على كل الأقمشة القابلة للكيّ. تشكّل المزيج المثالي بين درجة الحرارة وقوة البخار بفضل: 1) معالج التحكم الذكي الذي يعيّن درجة الحرارة المناسبة 2) تقنية HeatFlow التي تضمن توازنًا متساويًا بين مستوى البخار ودرجة الحرارة.
آمنة 100% على كل الأقمشة حتى الأدق منها مثل الحرير والكشمير والصوف والبوليستير. استخدمت بعض معاهد الاختبار المستقلة PerfectCare على أدق الملابس القابلة للكيّ وأكدت على جودة النتائج.
سريعة 100% على كل الأقمشة، ما من ضرورة لفرز الملابس. قم بكيّ كافة ملابسك بالبخار على نحوٍ فعال أكثر.
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