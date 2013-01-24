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كي بدون هموم وبدون أي إعدادات
قم بكيّ أي ملابس قابلة للكي من قماش الحرير إلى الكتان والقطن والكشمير من دون الحاجة إلى فرزها وضبط درجة الحرارة. توفر لك PerfectCare Azur نتائج ممتازة من دون خطر تعريض أي من ملابسك للحرق أو التسبّب بلمعانها. أصبح الكيّ الآن أسهل من أي وقت مضى.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
كي بدون هموم وبدون أي إعدادات
قم بكيّ أي ملابس قابلة للكي من قماش الحرير إلى الكتان والقطن والكشمير من دون الحاجة إلى فرزها وضبط درجة الحرارة. توفر لك PerfectCare Azur نتائج ممتازة من دون خطر تعريض أي من ملابسك للحرق أو التسبّب بلمعانها. أصبح الكيّ الآن أسهل من أي وقت مضى.
كي بدون هموم وبدون أي إعدادات
قم بكيّ أي ملابس قابلة للكي من قماش الحرير إلى الكتان والقطن والكشمير من دون الحاجة إلى فرزها وضبط درجة الحرارة. توفر لك PerfectCare Azur نتائج ممتازة من دون خطر تعريض أي من ملابسك للحرق أو التسبّب بلمعانها. أصبح الكيّ الآن أسهل من أي وقت مضى.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
كي بدون هموم وبدون أي إعدادات
قم بكيّ أي ملابس قابلة للكي من قماش الحرير إلى الكتان والقطن والكشمير من دون الحاجة إلى فرزها وضبط درجة الحرارة. توفر لك PerfectCare Azur نتائج ممتازة من دون خطر تعريض أي من ملابسك للحرق أو التسبّب بلمعانها. أصبح الكيّ الآن أسهل من أي وقت مضى.
أحدث ثورة في عالم الكيّ، فهي توفّر المزيج المثالي من البخار ودرجة الحرارة، وهي مصممة لتضمن لك عملية كيّ سريعة ونتائج رائعة على التجاعيد الصعبة، من دون الحاجة إلى ضبط أي إعداد، كما تتميّز بأنها آمنة على كل الأقمشة القابلة للكيّ. تشكّل المزيج المثالي بين درجة الحرارة وقوة البخار بفضل: 1) معالج التحكم الذكي الذي يعيّن درجة الحرارة المناسبة 2) تقنية HeatFlow التي تضمن توازنًا متساويًا بين مستوى البخار ودرجة الحرارة.
آمنة 100% على كل الأقمشة حتى الأدق منها مثل الحرير والكشمير والصوف والبوليستير. استخدمت بعض معاهد الاختبار المستقلة PerfectCare على أدق الملابس القابلة للكيّ وأكدت على جودة النتائج.
سهلة الاستخدام 100% ولا تحتاج إلى أي تعديل. بات بإمكانك كي كافة أنواع الأقمشة واحدًا تلو الآخر، من دون الحاجة إلى الانتظار أو إلى تعديل درجة حرارة المكواة.
إن T-ionicGlide هي قاعدة المكواة الفضلى من Philips. فهي تقدم معيارًا جديدًا في مجال سهولة الانزلاق والمقاومة للخدوش للمكاوي المزوّدة بتقنية OptimalTemp. بالإضافة إلى ذلك، سيضمن الطلاء الجديد المبتكر الحصول على نتائج مثالية. من جهة أخرى، يوفر التصميم الدقيق للشكل والفتحات توزيع البخار بشكل متساوٍ لإزالة التجاعيد بسهولة تامة.
صُممت مكواة PerfectCare Azur لاستخدامها مع ماء الحنفية. إجراء مزدوج الفعالية لتنظيف الكلس: هو مزيج ذكي بين أقراص القضاء على الكلس ونظام التنظيف الذاتي لتخفيض بناء الطبقات الكلسية. للاستمتاع بنتائج كي أفضل، ننصح باستخدام مياه خالية من المعادن. فهذا سيضمن تدفقًا ثابتًا للبخار من المكواة.
تتوقف المكواة عن التشغيل تلقائيًا عند تركها من دون مراقبة. إذا تركتها على الكعب، ستتوقف عن التشغيل في غضون 3 دقائق، أما عند تركها على قاعدة المكواة فستستغرق دقيقتين قبل التوقف عن التشغيل.
يسمح لك رأس المكواة البخارية Quattro Precision بالوصول إلى أصعب المناطق أثناء الكي. فيمكنك الكي عن قرب في منطقة الأزرار بفضل أخدود الأزرار؛ يتمتّع رأس Quattro Precision بشكل مصمم للسرعة لرؤية أوضح ومنطقة لتعزيز البخار محددة لتحرير طلقة بخار مركّزة بالإضافة إلى رأس رفيع لمناطق الكي الصعبة.
يشير مؤشر استجابة الضوء الذكي على حالة المكواة في أي وقت.
مكواة بقوة 2600 واط لتسخين سريع وأداء فعال على كل الملابس القابلة للكيّ.
يتيح لك إخراج البخار المستمر لغاية 50 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.
يمكن استخدام تعزيز البخار عموديًا ولإزالة التجاعيد الصعبة.
سريعة 100% على كل الأقمشة، ما من ضرورة لفرز الملابس. قم بكيّ كافة ملابسك بالبخار على نحوٍ فعال أكثر.
عملية كيّ مريحة
سهولة الاستخدام
التحكم بالترسبات الكلسية
الاستدامة