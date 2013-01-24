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PerfectCare Azur مكواة بالبخار

GC4914/20
  • كي بدون هموم وبدون أي إعدادات كي بدون هموم وبدون أي إعدادات كي بدون هموم وبدون أي إعدادات
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    PerfectCare Azur مكواة بالبخار

    GC4914/20

    كي بدون هموم وبدون أي إعدادات

    قم بكيّ أي ملابس قابلة للكي من قماش الحرير إلى الكتان والقطن والكشمير من دون الحاجة إلى فرزها وضبط درجة الحرارة. توفر لك PerfectCare Azur نتائج ممتازة من دون خطر تعريض أي من ملابسك للحرق أو التسبّب بلمعانها. أصبح الكيّ الآن أسهل من أي وقت مضى.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    PerfectCare Azur مكواة بالبخار

    كي بدون هموم وبدون أي إعدادات

    قم بكيّ أي ملابس قابلة للكي من قماش الحرير إلى الكتان والقطن والكشمير من دون الحاجة إلى فرزها وضبط درجة الحرارة. توفر لك PerfectCare Azur نتائج ممتازة من دون خطر تعريض أي من ملابسك للحرق أو التسبّب بلمعانها. أصبح الكيّ الآن أسهل من أي وقت مضى.

    كي بدون هموم وبدون أي إعدادات

    قم بكيّ أي ملابس قابلة للكي من قماش الحرير إلى الكتان والقطن والكشمير من دون الحاجة إلى فرزها وضبط درجة الحرارة. توفر لك PerfectCare Azur نتائج ممتازة من دون خطر تعريض أي من ملابسك للحرق أو التسبّب بلمعانها. أصبح الكيّ الآن أسهل من أي وقت مضى.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    PerfectCare Azur مكواة بالبخار

    كي بدون هموم وبدون أي إعدادات

    قم بكيّ أي ملابس قابلة للكي من قماش الحرير إلى الكتان والقطن والكشمير من دون الحاجة إلى فرزها وضبط درجة الحرارة. توفر لك PerfectCare Azur نتائج ممتازة من دون خطر تعريض أي من ملابسك للحرق أو التسبّب بلمعانها. أصبح الكيّ الآن أسهل من أي وقت مضى.

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      كي بدون هموم وبدون أي إعدادات

      بات الكي مثاليًا

      • قوة بخار 50 غ/الدقيقة؛ تعزيز بخار 190 غ
      • قاعدة مكواة T-ionicGlide
      • إيقاف تلقائي آمن + حماية من الكلس
      • آمنة على كافة الملابس القابلة للكي
      تقنية OptimalTemp: مزيج الحرارة المثالي

      تقنية OptimalTemp: مزيج الحرارة المثالي

      أحدث ثورة في عالم الكيّ، فهي توفّر المزيج المثالي من البخار ودرجة الحرارة، وهي مصممة لتضمن لك عملية كيّ سريعة ونتائج رائعة على التجاعيد الصعبة، من دون الحاجة إلى ضبط أي إعداد، كما تتميّز بأنها آمنة على كل الأقمشة القابلة للكيّ. تشكّل المزيج المثالي بين درجة الحرارة وقوة البخار بفضل: 1) معالج التحكم الذكي الذي يعيّن درجة الحرارة المناسبة 2) تقنية HeatFlow التي تضمن توازنًا متساويًا بين مستوى البخار ودرجة الحرارة.

      آمنة 100% على كل الملابس القابلة للكيّ

      آمنة 100% على كل الملابس القابلة للكيّ

      آمنة 100% على كل الأقمشة حتى الأدق منها مثل الحرير والكشمير والصوف والبوليستير. استخدمت بعض معاهد الاختبار المستقلة PerfectCare على أدق الملابس القابلة للكيّ وأكدت على جودة النتائج.

      سهلة الاستخدام 100% ولا تحتاج إلى أي تعديل

      سهلة الاستخدام 100% ولا تحتاج إلى أي تعديل

      سهلة الاستخدام 100% ولا تحتاج إلى أي تعديل. بات بإمكانك كي كافة أنواع الأقمشة واحدًا تلو الآخر، من دون الحاجة إلى الانتظار أو إلى تعديل درجة حرارة المكواة.

      T-ionicGlide: قاعدة المكواة الأفضل على الإطلاق

      T-ionicGlide: قاعدة المكواة الأفضل على الإطلاق

      إن T-ionicGlide هي قاعدة المكواة الفضلى من Philips. فهي تقدم معيارًا جديدًا في مجال سهولة الانزلاق والمقاومة للخدوش للمكاوي المزوّدة بتقنية OptimalTemp. بالإضافة إلى ذلك، سيضمن الطلاء الجديد المبتكر الحصول على نتائج مثالية. من جهة أخرى، يوفر التصميم الدقيق للشكل والفتحات توزيع البخار بشكل متساوٍ لإزالة التجاعيد بسهولة تامة.

      تتلاءم وماء الحنفية بفضل نظام الإجراء المزدوج الفعالية لتنظيف الكلس

      تتلاءم وماء الحنفية بفضل نظام الإجراء المزدوج الفعالية لتنظيف الكلس

      صُممت مكواة PerfectCare Azur لاستخدامها مع ماء الحنفية. إجراء مزدوج الفعالية لتنظيف الكلس: هو مزيج ذكي بين أقراص القضاء على الكلس ونظام التنظيف الذاتي لتخفيض بناء الطبقات الكلسية. للاستمتاع بنتائج كي أفضل، ننصح باستخدام مياه خالية من المعادن. فهذا سيضمن تدفقًا ثابتًا للبخار من المكواة.

      يتم إيقاف تشغيل المكواة تلقائياً عند تركها من دون مراقبة

      يتم إيقاف تشغيل المكواة تلقائياً عند تركها من دون مراقبة

      تتوقف المكواة عن التشغيل تلقائيًا عند تركها من دون مراقبة. إذا تركتها على الكعب، ستتوقف عن التشغيل في غضون 3 دقائق، أما عند تركها على قاعدة المكواة فستستغرق دقيقتين قبل التوقف عن التشغيل.

      رأس Quattro Precision لوصول سهل إلى المناطق الصعبة

      رأس Quattro Precision لوصول سهل إلى المناطق الصعبة

      يسمح لك رأس المكواة البخارية Quattro Precision بالوصول إلى أصعب المناطق أثناء الكي. فيمكنك الكي عن قرب في منطقة الأزرار بفضل أخدود الأزرار؛ يتمتّع رأس Quattro Precision بشكل مصمم للسرعة لرؤية أوضح ومنطقة لتعزيز البخار محددة لتحرير طلقة بخار مركّزة بالإضافة إلى رأس رفيع لمناطق الكي الصعبة.

      مكواة مزوّدة بمؤشر استجابة الضوء الذكي

      مكواة مزوّدة بمؤشر استجابة الضوء الذكي

      يشير مؤشر استجابة الضوء الذكي على حالة المكواة في أي وقت.

      مكواة بقوة 2600 واط لتسخين سريع وأداء فعال

      مكواة بقوة 2600 واط لتسخين سريع وأداء فعال

      مكواة بقوة 2600 واط لتسخين سريع وأداء فعال على كل الملابس القابلة للكيّ.

      البخار المستمر لغاية 50 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

      البخار المستمر لغاية 50 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

      يتيح لك إخراج البخار المستمر لغاية 50 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.

      تعزيز بخار لغاية 190 غ

      تعزيز بخار لغاية 190 غ

      يمكن استخدام تعزيز البخار عموديًا ولإزالة التجاعيد الصعبة.

      سريعة 100% على كل الأقمشة، لا تضاهيها سرعةً أي مكواة بالبخار أخرى

      سريعة 100% على كل الأقمشة، ما من ضرورة لفرز الملابس. قم بكيّ كافة ملابسك بالبخار على نحوٍ فعال أكثر.

      المواصفات التقنية

      • عملية كيّ مريحة

        طول سلك الطاقة
        2.5 m

      • سهولة الاستخدام

        وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن
        نعم
        سعة خزان الماء
        350 ml
        حرية تحريك السلك (دوّار)
        حرية تحريك السلك بـ 180 درجة
        مخزن لسلك الطاقة
        مشبك لسلك الطاقة
        وزن المكواة
        1.75 kg
        البخار المستمر
        لغاية 50 غ/د
        الطاقة
        2600 W
        مِرش
        نعم
        تقنية OptimalTEMP
        نعم
        طول سلك الطاقة
        2.5 m
        تعبئة سهلة وسريعة
        نعم
        منع التقطير
        نعم
        تعزيز البخار
        190 g
        قاعدة المكواة
        T-ionicGlide

      • التحكم بالترسبات الكلسية

        تتلاءم وماء الحنفية
        نعم
        حل لتنظيف الكلس
        إجراء مزدوج فاعل لتنظيف الكلس

      • الاستدامة

        توفير الطاقة
        تخفيض استهلاك الطاقة بنسبة 10%

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