ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
GC4870/27
مصممة لتوفير نتائج مذهلة
تأتي مكواة Azur مزودة بوظيفة Ionic Deepsteam الفريدة التي تمنحك أفضل النتائج في إزالة أصعب التجاعيد مثل التجاعيد على أقمشة القطن والكتان. وبفضل وزنها المثالي وتصميمها الرائع، صُممت هذه المكواة خصيصًا لتمنحك نتائج مذهلة.
علامة تجارية متخصصة في منتجات الكيّ
قوة بخار 50 غ/الدقيقة؛ تعزيز بخار 200 غ
قاعدة مكواة Steamglide Plus
وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن
2600 واط
تضمّ فتحة البخار الفريدة التي تتمتع بها المكواة من Philips هذه قاعدة مكواة ذات جهة أمامية مسننة مع فتحات بخارية طويلة ومميزة عند الرأس، لتأمين الوصول إلى النواحي الصغيرة والصعبة جداً بهدف الحصول على أفضل نتائج كيّ.
صُممت المكواة بالبخار من Philips للتحكم بالمكواة على الملابس وتمكّنك من الوصول إلى أصعب المناطق بسهولة.
يبلغ وزن المكواة الأقصى 1.6 كغ مما يسهّل وضع المكواة على اللوح وعلى المسند المخصص لها.
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