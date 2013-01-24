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Azur

مكواة بالبخار

GC4870/27
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • مصممة لتوفير نتائج مذهلة مصممة لتوفير نتائج مذهلة مصممة لتوفير نتائج مذهلة
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    Azur مكواة بالبخار

    GC4870/27
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    مصممة لتوفير نتائج مذهلة

    تأتي مكواة Azur مزودة بوظيفة Ionic Deepsteam الفريدة التي تمنحك أفضل النتائج في إزالة أصعب التجاعيد مثل التجاعيد على أقمشة القطن والكتان. وبفضل وزنها المثالي وتصميمها الرائع، صُممت هذه المكواة خصيصًا لتمنحك نتائج مذهلة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Azur مكواة بالبخار

    مصممة لتوفير نتائج مذهلة

    تأتي مكواة Azur مزودة بوظيفة Ionic Deepsteam الفريدة التي تمنحك أفضل النتائج في إزالة أصعب التجاعيد مثل التجاعيد على أقمشة القطن والكتان. وبفضل وزنها المثالي وتصميمها الرائع، صُممت هذه المكواة خصيصًا لتمنحك نتائج مذهلة. إكتشف كلّ المميزات

    مصممة لتوفير نتائج مذهلة

    تأتي مكواة Azur مزودة بوظيفة Ionic Deepsteam الفريدة التي تمنحك أفضل النتائج في إزالة أصعب التجاعيد مثل التجاعيد على أقمشة القطن والكتان. وبفضل وزنها المثالي وتصميمها الرائع، صُممت هذه المكواة خصيصًا لتمنحك نتائج مذهلة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Azur مكواة بالبخار

    مصممة لتوفير نتائج مذهلة

    تأتي مكواة Azur مزودة بوظيفة Ionic Deepsteam الفريدة التي تمنحك أفضل النتائج في إزالة أصعب التجاعيد مثل التجاعيد على أقمشة القطن والكتان. وبفضل وزنها المثالي وتصميمها الرائع، صُممت هذه المكواة خصيصًا لتمنحك نتائج مذهلة. إكتشف كلّ المميزات

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      مصممة لتوفير نتائج مذهلة

      مكواة مزوّدة بوظيفة Ionic Deepsteam

      • قوة بخار 50 غ/الدقيقة؛ تعزيز بخار 200 غ
      • قاعدة مكواة Steamglide Plus
      • وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن
      • 2600 واط
      تسمح لك فتحة البخار بإيصال البخار إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها

      تسمح لك فتحة البخار بإيصال البخار إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها

      تضمّ فتحة البخار الفريدة التي تتمتع بها المكواة من Philips هذه قاعدة مكواة ذات جهة أمامية مسننة مع فتحات بخارية طويلة ومميزة عند الرأس، لتأمين الوصول إلى النواحي الصغيرة والصعبة جداً بهدف الحصول على أفضل نتائج كيّ.

      تصميم ممتاز للتحكم بالمكواة بسهولة على الملابس

      تصميم ممتاز للتحكم بالمكواة بسهولة على الملابس

      صُممت المكواة بالبخار من Philips للتحكم بالمكواة على الملابس وتمكّنك من الوصول إلى أصعب المناطق بسهولة.

      تمكّنك خفّة وزن المكواة من تحريك المكواة بسهولة على لوح الكوي أو في أي مكان آخر

      تمكّنك خفّة وزن المكواة من تحريك المكواة بسهولة على لوح الكوي أو في أي مكان آخر

      يبلغ وزن المكواة الأقصى 1.6 كغ مما يسهّل وضع المكواة على اللوح وعلى المسند المخصص لها.

      تعزيز بخار بوزن 200 غ

      تعزيز بخار بوزن 200 غ

      تعزيز بخار بوزن 200 غ

      2600 واط لزيادة السخونة بسرعة ولأداء قوي

      2600 واط لزيادة السخونة بسرعة ولأداء قوي

      2600 واط لزيادة السخونة بسرعة ولأداء قوي.

      البخار المستمر لغاية 50 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

      البخار المستمر لغاية 50 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

      يتيح لك إخراج البخار المستمر لغاية 50 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.

      جسيمات البخار الصغيرة تصل إلى عمق التجاعيد الأكثر خشونة

      جسيمات البخار الصغيرة تصل إلى عمق التجاعيد الأكثر خشونة

      تنشئ عملية التأيّن جسيمات بخار صغيرة تصل إلى عمق الأقمشة. وهذا يعني أنه أصبح من السهل إزالة التجاعيد الأكثر خشونة.

      إيقاف تلقائي لمزيد من الأمان ولتوفير استهلاك الطاقة

      إيقاف تلقائي لمزيد من الأمان ولتوفير استهلاك الطاقة

      تعمد وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن إلى إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا إذا لم يتم استخدامه لبضع دقائق، وتوفّر بالتالي استهلاك الطاقة.

      تقدّم SteamGlide Plus المزيج المثالي بين الانزلاق والتمدد

      تقدّم SteamGlide Plus المزيج المثالي بين الانزلاق والتمدد

      للحصول على أفضل نتائج الكيّ، أنت تحتاجين إلى قاعدة مكواة تتميّز بالتوازن المثالي بين الانزلاق والتمدد. وتتوفر هذه الميزة في SteamGlide Plus مع منطقة انزلاق سهل ومنقطة تمدد مثالية.

      باب فتحة الجوانب

      باب فتحة الجوانب

      المواصفات التقنية

      • سهل الاستخدام

        سعة خزان الماء
        350 ml
        وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن
        نعم
        وزن المكواة
        1.6 kg
        مخزن لسلك الطاقة
        مشبك لسلك الطاقة
        بخار أيوني عميق
        نعم
        مقبض ناعم
        نعم
        فولتية
        220 - 240 V
        البخار المستمر
        50 غ/د
        تعبئة المياه وإفراغها
        باب فتحة الجوانب
        منع التقطير
        نعم
        الطاقة
        2600 W
        طول سلك الطاقة
        2.5 m
        بخار عمودي
        نعم
        مِرش
        نعم
        فتحة البخار
        نعم
        إعدادات بخار متغيرة
        نعم
        تعزيز البخار
        200 g
        قاعدة المكواة
        SteamGlide Plus

      • التحكم بالترسبات الكلسية

        حل لتنظيف الكلس
        إجراء مزدوج فاعل لتنظيف الكلس

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