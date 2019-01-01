أداء بخار، مضمون

بفضل تصميمنا المبتكر، يتم كسر جزئيات الكلس بسهولة وجمعها تلقائيًا في حاوية الكلس القابلة للفك. يمكن تنظيف الكلس بسهولة في أقل من 15 ثانية، للحصول على نتائج أفضل مع الوقت.