بخار أقوى بفعالية تصل إلى 30 غ/الدقيقة لنتائج أسرع

تختلف تقنية PureSteam المبتكرة اختلافًا جوهريًا عن أجهزة الكيّ البخارية الأخرى. مع بخار يصل إلى 30 غ/الدقيقة، يولّد الجهاز بخارًا قويًا يتغلغل في الملابس بطريقة أعمق، ما يمكّنك من إزالة التجاعيد بسرعة.