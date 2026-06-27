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EcoCare مكواة بالبخار

تم إيقافه

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EcoCareمكواة بالبخار

GC3720/28

EcoCare مكواة بالبخار

تم إيقافه

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الدلائل والمستندات

تضمن لك الميزة المبتكرة من Philips توفير قوة بخارية بنسبة 100% لإزالة التجاعيد كليًا. وفي الوقت نفسه، توفر 25%* من الطاقة لأنها تخفض من هدر البخار. وتحتوي المواد التي صُنعت منها على نسبة 30% من مواد البلاستك والألومنيوم المعاد تدويرها.

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  • 27 June 2026

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