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  • Standard Product Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Main in-use photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips EcoCare Steam iron

تم إيقافه

EcoCareمكواة بالبخار

GC3720/28

1 جائزة

قوة بخارية 100% وطاقة أقل بنسبة 25%*.

تضمن لك الميزة المبتكرة من Philips توفير قوة بخارية بنسبة 100% لإزالة التجاعيد كليًا. وفي الوقت نفسه، توفر 25%* من الطاقة لأنها تخفض من هدر البخار. وتحتوي المواد التي صُنعت منها على نسبة 30% من مواد البلاستك والألومنيوم المعاد تدويرها.

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علامة تجارية متخصصة في منتجات الكيّ

مع وظيفة توفير طاقة تلقائي و30% مواد تمت إعادة تدويرها

قوة بخارية 100% وطاقة أقل بنسبة 25%*.

  • 2400 واط

  • تعزيز بخار يصل إلى 140 غ

  • ECO

تعزيز بخار يصل إلى 140 غ

تعزيز بخار يصل إلى 140 غ

يمكن استخدام تعزيز البخار عموديًا ولإزالة التجاعيد الصعبة.

إخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة

إخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة

تمنحك المكواة البخارية من Philips التي تتمتع بإخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.

نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية يمنع بناء الطبقة الكلسية

نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية يمنع بناء الطبقة الكلسية

يمنع النظام المضاد للتكلس الثنائي الفعالية للمكواة بالبخار من Philips الترسبات الكلسية من خلال أقراص مضادة للتكلس ووظيفة تنظيف الكلس سهلة الاستخدام.

المواصفات التقنية

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الجوائز

  • صورة لـ VRS_PBTAWARD66

المراجعات

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.
إخلاء المسؤولية

  1. يوفر ما يصل إلى 25% من توفير الطاقة استنادًا إلى IEC 603311 مقارنة مع الإعداد الأقصى لـ RI3320