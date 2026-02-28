ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
GC3720/28
قوة بخارية 100% وطاقة أقل بنسبة 25%*.
تضمن لك الميزة المبتكرة من Philips توفير قوة بخارية بنسبة 100% لإزالة التجاعيد كليًا. وفي الوقت نفسه، توفر 25%* من الطاقة لأنها تخفض من هدر البخار. وتحتوي المواد التي صُنعت منها على نسبة 30% من مواد البلاستك والألومنيوم المعاد تدويرها.
علامة تجارية متخصصة في منتجات الكيّ
2400 واط
تعزيز بخار يصل إلى 140 غ
ECO
يمكن استخدام تعزيز البخار عموديًا ولإزالة التجاعيد الصعبة.
تمنحك المكواة البخارية من Philips التي تتمتع بإخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.
يمنع النظام المضاد للتكلس الثنائي الفعالية للمكواة بالبخار من Philips الترسبات الكلسية من خلال أقراص مضادة للتكلس ووظيفة تنظيف الكلس سهلة الاستخدام.
الجوائز
المراجعات
يوفر ما يصل إلى 25% من توفير الطاقة استنادًا إلى IEC 603311 مقارنة مع الإعداد الأقصى لـ RI3320