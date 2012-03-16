GC3593/27
قوة 2400 واط لأداء مذهل
تأتي هذه المكواة القوية من Philips مزودة بالقاعدة الأكثر متانةً على الإطلاق. فلا شيء يمكنه خدش هذه المكواة أثناء انزلاقها بسلاسة على الملابس. بالإضافة إلى ذلك، يساعدك تعزيز البخار القوي في القضاء على التجاعيد بسهولة.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
انزلاق ممتاز، مقاومة للخدش، سهلة التنظيف، ومتانة لا مثيل لها!
يتم إيقاف تشغيل المكواة تلقائيًا عند وضعها لمدة 30 ثانية على قاعدتها من دون استخدامها أو 30 ثانية عند وضعها على أحد جانبيها أو عند تثبيتها على المسند المخصص لها لـ 8 دقائق.
تمنحك المكواة البخارية من Philips التي تتمتع بإخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.
تمكّنك المكواة التي تتميّز بتعزيز بخار يبلغ 150 غ من إزالة أصعب التجاعيد بسهولة تامة.
تضمّ فتحة البخار الفريدة التي تتمتع بها المكواة من Philips هذه قاعدة مكواة ذات جهة أمامية مسننة مع فتحات بخارية طويلة ومميزة عند الرأس، لتأمين الوصول إلى النواحي الصغيرة والصعبة جداً بهدف الحصول على أفضل نتائج كيّ.
تتمتع المكواة من Philips هذه بوظيفة البخار العمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة.
يتيح نظام منع التقطير الخاص بأداة الكي البخارية من Philips تمليس الأقمشة الناعمة على درجات حرارة منخفضة من دون الحاجة إلى القلق بشأن البقع من نقاط المياه.
يتيح المقبض الناعم لأداة الكي Philips هذه عملية كيّ مريحة حتى أثناء الجلسات الطويلة.
التحكم بالترسبات الكلسية
المواصفات التقنية
الوزن والأبعاد
سهولة الاستخدام
إزالة التجاعيد بقوة وسرعة
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