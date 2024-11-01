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  • قوة 2400 واط لأداء مذهل قوة 2400 واط لأداء مذهل قوة 2400 واط لأداء مذهل

    EasyCare مكواة بالبخار

    GC3593/02

    قوة 2400 واط لأداء مذهل

    تأتي هذه المكواة القوية من Philips مزودة بالقاعدة الأكثر متانةً على الإطلاق. فلا شيء يمكنه خدش هذه المكواة أثناء انزلاقها بسلاسة على الملابس. بالإضافة إلى ذلك، يساعدك تعزيز البخار القوي في القضاء على التجاعيد بسهولة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    EasyCare مكواة بالبخار

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    قوة 2400 واط لأداء مذهل

    مزودة بقاعدة مكواة مقاومة للخدش من الأنوديليوم

    • وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن
    • قاعدة مكواة من الأنوديليوم
    • رأس معدني
    • 2400 واط
    قاعدة مكواة مقاومة للخدش من الأنوديليوم

    قاعدة مكواة مقاومة للخدش من الأنوديليوم

    انزلاق ممتاز، مقاومة للخدش، سهلة التنظيف، ومتانة لا مثيل لها!

    3 طرق للإيقاف التلقائي

    3 طرق للإيقاف التلقائي

    يتم إيقاف تشغيل المكواة تلقائيًا عند وضعها لمدة 30 ثانية على قاعدتها من دون استخدامها أو 30 ثانية عند وضعها على أحد جانبيها أو عند تثبيتها على المسند المخصص لها لـ 8 دقائق.

    إخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة

    إخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة

    تمنحك المكواة البخارية من Philips التي تتمتع بإخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.

    تعزيز بخار يصل إلى 150 غ لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة

    تعزيز بخار يصل إلى 150 غ لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة

    تمكّنك المكواة التي تتميّز بتعزيز بخار يبلغ 150 غ من إزالة أصعب التجاعيد بسهولة تامة.

    تسمح لك فتحة البخار بإيصال البخار إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها

    تسمح لك فتحة البخار بإيصال البخار إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها

    تضمّ فتحة البخار الفريدة التي تتمتع بها المكواة من Philips هذه قاعدة مكواة ذات جهة أمامية مسننة مع فتحات بخارية طويلة ومميزة عند الرأس، لتأمين الوصول إلى النواحي الصغيرة والصعبة جداً بهدف الحصول على أفضل نتائج كيّ.

    بخار عمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة

    بخار عمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة

    تتمتع المكواة من Philips هذه بوظيفة البخار العمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة.

    يُحافظ نظام منع التقطير على ملابسك خالية من البقع في أثناء الكيّ

    يُحافظ نظام منع التقطير على ملابسك خالية من البقع في أثناء الكيّ

    يتيح نظام منع التقطير الخاص بأداة الكي البخارية من Philips تمليس الأقمشة الناعمة على درجات حرارة منخفضة من دون الحاجة إلى القلق بشأن البقع من نقاط المياه.

    مقبض ناعم لراحة تدوم طويلاً أثناء الكيّ

    يتيح المقبض الناعم لأداة الكي Philips هذه عملية كيّ مريحة حتى أثناء الجلسات الطويلة.

    المواصفات التقنية

    • التحكم بالترسبات الكلسية

      حل تنظيف الكلس
      إجراء مزدوج الفعالية لتنظيف الكلس
      تتلاءم مع ماء الحنفية
      نعم

    • المواصفات التقنية

      الفولتية
      220 - 240  V

    • الوزن والأبعاد

      وزن أداة الكي
      1.64  kg
      أبعاد المنتج (العرض×الارتفاع×الطول)
      32.8 x‏ 12.9 x‏ 16.3  cm

    • سهولة الاستخدام

      تعبئة المياه وإفراغها
      فتحة تعبئة كبيرة جدًا
      سعة خزان الماء
      300  ml
      وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن
      نعم
      مقبض ناعم
      نعم
      منع التقطير
      نعم
      حرية تحريك السلك (دوّار)
      تحريك السلك 360 درجة
      مخزن لسلك الطاقة
      مشبك لسلك الطاقة
      طول سلك الطاقة
      2.5  m

    • إزالة التجاعيد بقوة وسرعة

      إخراج بخار مستمر
      40  g/min
      قاعدة أداة الكي
      مادّة الأنوديليوم
      الطاقة
      2400  W
      البخ
      نعم
      بخار كثيف
      150  g
      بخار عمودي
      نعم
      إعدادات بخار متغيرة
      نعم
      فتحة البخار
      نعم

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