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  • نتائج مذهلة، جهد أقل نتائج مذهلة، جهد أقل نتائج مذهلة، جهد أقل

    3300 series مكواة بالبخار

    GC3340/27

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء
    1 جائزة

    نتائج مذهلة، جهد أقل

    إن هذه المكواة البخارية من Philips هي أكثر من مناسبة بفضل مدخل الماء الكبير، وسلك الطاقة الطويل ومؤشر مستوى الماء؛ كما أن سطح الكيّ الجديد SteamGlide يجعل الكي أسهل وأكثر نعومة!

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    3300 series مكواة بالبخار

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    نتائج مذهلة، جهد أقل

    3 مرات أسهل

    • سلك بطول 3 أمتار
    نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية يمنع بناء الطبقة الكلسية

    نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية يمنع بناء الطبقة الكلسية

    يمنع النظام المضاد للتكلس الثنائي الفعالية للمكواة بالبخار من Philips الترسبات الكلسية من خلال أقراص مضادة للتكلس ووظيفة تنظيف الكلس سهلة الاستخدام.

    يُحافظ نظام منع التقطير على ملابسك خالية من البقع في أثناء الكيّ

    يُحافظ نظام منع التقطير على ملابسك خالية من البقع في أثناء الكيّ

    يتيح نظام منع التقطير الخاص بأداة الكي البخارية من Philips تمليس الأقمشة الناعمة على درجات حرارة منخفضة من دون الحاجة إلى القلق بشأن البقع من نقاط المياه.

    عدد مرات إعادة تعبئة أقل مع خزان ماء كبير سعة 300 ملل

    عدد مرات إعادة تعبئة أقل مع خزان ماء كبير سعة 300 ملل

    إعادة تعبئة بوتيرة أقل، بفضل خزان المياه الكبير سعة 300 مل، لكيّ كمية أكبر من الملابس بجلسة واحدة.

    سلك طويل جدًا بطول 3 م للوصول إلى أقصى حد

    سلك طويل جدًا بطول 3 م للوصول إلى أقصى حد

    بفضل سلك أداة الكي من Philips الطويل جدًا بطول 3 م، يمكنك الوصول إلى حواف لوح الكيّ، وأبعد بعد بسهولة تامة!

    مؤشر شفاف جداً لتحديد مستوى الماء بسهولة

    مؤشر شفاف جداً لتحديد مستوى الماء بسهولة

    بفضل المؤشر الشفاف جداً على مكواة Philips، يمكنك رؤية مستوى المياه بكل سهولة لمعرفة ما إذا كان المستوى كافيًا بلمح البصر.

    تتيح لك فتحة البخار توزيع البخار في الأماكن التي يصعب الوصول إليها.

    تتيح لك فتحة البخار توزيع البخار في الأماكن التي يصعب الوصول إليها.

    تجمع فتحة البخار الفريد في مكواة Philips هذه بين قاعدة أمامية مدببة وفتحات بخار ممدودة خاصة في الطرف، للوصول إلى أصغر وأصعب المناطق للحصول على أفضل نتائج كي.

    قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

    قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

    تعتبر قاعدة المكواة SteamGlide القاعدة الفضلى من Philips للمكواة البخارية. فهي مقاومة للخدش وتنزلق بسلاسة ويسهل تنظيفها.

    مقبض ناعم لراحة تدوم طويلاً أثناء الكيّ

    يتيح المقبض الناعم لأداة الكي Philips هذه عملية كيّ مريحة حتى أثناء الجلسات الطويلة.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      2300
      التردد
      50-60
      الفولتية
      220 - 240

    • الوزن والأبعاد

      وزن المنتج
      1,64
      أبعاد المنتج
      328 x 129 x 163

    • سهولة الاستخدام

      سهلة الإعداد والتخزين
      • مدخل ماء كبير جداً
      • حل مضمن لتخزين السلك
      وقت إحماء سريع
      نعم

    • انزلاق سلس

      قاعدة أداة الكي
      قاعدة المكواة SteamGlide

    • عملية كيّ مريحة

      طول سلك الطاقة
      3  m
      راحة إضافية
      • تحريك السلك 360 درجة
      • مؤشر شفاف جداً لتحديد مستوى الماء
      • مقبض ناعم
      إدارة الترسبات الكلسية
      نظام مزدوج الفعالية لتنظيف الكلس
      لا يوجد تسرب
      نظام منع التقطّر
      سعة خزان المياه
      300  ml

    • إزالة التجاعيد

      بخار عمودي
      نعم
      بخار مستمر
      لغاية 35 غ/دقيقة
      البخ
      نعم
      وصول إلى مناطق صعبة
      • رأس مدبب
      • فتحة البخار
      بخار كثيف
      لغاية 100 غ/الدقيقة

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