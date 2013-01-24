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المكواة البخارية

GC3340
التصنيف الإجمالي / 5
  • نتائج ممتازة، جهد أدنى نتائج ممتازة، جهد أدنى نتائج ممتازة، جهد أدنى
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    المكواة البخارية

    GC3340
    التصنيف الإجمالي / 5

    نتائج ممتازة، جهد أدنى

    إن هذه المكواة البخارية من Philips هي أكثر من مناسبة بفضل مدخل الماء الكبير، وسلك الطاقة الطويل ومؤشر مستوى الماء؛ كما أن سطح الكيّ الجديد SteamGlide يجعل الكي أسهل وأكثر نعومة!

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    المكواة البخارية

    نتائج ممتازة، جهد أدنى

    إن هذه المكواة البخارية من Philips هي أكثر من مناسبة بفضل مدخل الماء الكبير، وسلك الطاقة الطويل ومؤشر مستوى الماء؛ كما أن سطح الكيّ الجديد SteamGlide يجعل الكي أسهل وأكثر نعومة!

    نتائج ممتازة، جهد أدنى

    إن هذه المكواة البخارية من Philips هي أكثر من مناسبة بفضل مدخل الماء الكبير، وسلك الطاقة الطويل ومؤشر مستوى الماء؛ كما أن سطح الكيّ الجديد SteamGlide يجعل الكي أسهل وأكثر نعومة!

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    المكواة البخارية

    نتائج ممتازة، جهد أدنى

    إن هذه المكواة البخارية من Philips هي أكثر من مناسبة بفضل مدخل الماء الكبير، وسلك الطاقة الطويل ومؤشر مستوى الماء؛ كما أن سطح الكيّ الجديد SteamGlide يجعل الكي أسهل وأكثر نعومة!

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      3 مرات أسهل

      يحفظ نظام منع التقطر الثياب خالية من البقع أثناء الكي.

      يحفظ نظام منع التقطر الثياب خالية من البقع أثناء الكي.

      يسمح لك نظام منع التقطر بكي الأقمشة الحساسة على درجات حرارة منخفضة دون القلق من البقع الناتجة عن قطرات الماء.

      يتيح لك الرأس البخاري الكيّ مباشرة في المناطق التي يصعب الوصول إليها

      يتيح لك الرأس البخاري الكيّ مباشرة في المناطق التي يصعب الوصول إليها

      يضمّ الرأس البخاري الفريد جهة أمامية مسننة لسطح الكيّ مع فتحات بخارية طويلة مميزة في الرأس، لتأمين الوصول إلى النواحي الصغيرة والصعبة جداً بهدف الحصول على أفضل نتائج كيّ.

      سطح كيّ SteamGlide لبخار فعال وانزلاق رائع

      سطح كيّ SteamGlide لبخار فعال وانزلاق رائع

      سطح الكيّ المصمّم بطريقة خاصة يتألف من فتحات صغيرة لتأمين انزلاق ممتاز على أنواع الأقمشة كافةً وفتحات كبيرة لإزالة التجاعيد بقوة أكثر.

      نظام التكلس ثنائي الفاعلية يمنع بناء الطبقة الكلسية

      نظام التكلس ثنائي الفاعلية يمنع بناء الطبقة الكلسية

      نظام التكلس ثنائي الفاعلية يمنع بناء الطبقة الكلسية.

      سلك طاقة بطول 3 أمتار ليصل إلى أقصى مدى تريده

      سلك طاقة بطول 3 أمتار ليصل إلى أقصى مدى تريده

      يمكنك بواسطة سلك الطاقة بطول 3 أمتار الوصول إلى حواف لوحة الكيّ، وأبعد من ذلك!

      مؤشر شفاف جداً لتحديد مستوى الماء بسهولة

      مؤشر شفاف جداً لتحديد مستوى الماء بسهولة

      يجعل المؤشر الشفاف جداً من EasyCare مستوى الماء سهل التحديد، بحيث يمكنك دائماً معرفة ما إذا كان لديك ما يكفي من الماء بنظرة سريعة.

      عدد مرات إعادة تعبئة أقل مع خزان ماء كبير سعة 300 ملل

      عدد مرات إعادة تعبئة أقل

      مقبض ناعم يؤمن الراحة الدائمة في عملية الكيّ

      يسمح المقبض الناعم بعملية كيّ مريحة حتى لو كانت فترتها طويلة.

      المواصفات التقنية

      • عملية كي مريحة

        لفاف مدمج لسلك الطاقة لسهولة التخزين
        نعم
        وصلة دوارة 360 درجة
        توفير أقصى قدر من الحرية أثناء الكي
        يحفظ نظام منع التقطر
        الثياب خالية من البقع أثناء الكي.
        مقبض ناعم
        يؤمن الراحة الدائمة

      • كيّ سريع وفعال

        طاقة لتسخين سريع وبخار كثيف وثابت
        2300  واط

      • انزلاق ناعم

        سطح كيّ SteamGlide
        نعم

      • المواصفات التّقنيّة

        الطاقة
        2300  واط
        الفولتية
        220-240  فولت
        التردد
        50-60  هرتز
        المقاييس
        328 x 129 x 163  سم
        الوزن
        1.64  كغم
        سعة خزان الماء
        300  ملل

      • إزالة التجاعيد بسهولة

        البخار الكثيف لإزالة التجاعيد الأكثر صعوبة
        100  غ/د
        بخار كثيف مستمر لإزالة التجاعيد بشكل أفضل
        35  غ/د
        رأس مدبب
        لكيّ المناطق الصعبة
        مِرش خفيف
        مِرش خفيف لترطيب الأقمشة بسهولة
        بخار عمودي
        للأقمشة المعلقة
        الرأس البخاري
        للمناطق التي يصعب الوصول إليها

      • مدة خدمة أطول

        نظام التكلس ثنائي الفاعلية
        يحول دون تراكم الكلس ويدفعه إلى خارج المكواة

      • 3 مرات أسهل

        مدخل ماء كبير جداً
        نعم
        مؤشر شفاف جداً لتحديد مستوى الماء
        نعم
        سلك طاقة طويل
        3  م

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