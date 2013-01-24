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نتائج ممتازة، جهد أدنى
إن هذه المكواة البخارية من Philips هي أكثر من مناسبة بفضل مدخل الماء الكبير، وسلك الطاقة الطويل ومؤشر مستوى الماء؛ كما أن سطح الكيّ الجديد SteamGlide يجعل الكي أسهل وأكثر نعومة!
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
نتائج ممتازة، جهد أدنى
إن هذه المكواة البخارية من Philips هي أكثر من مناسبة بفضل مدخل الماء الكبير، وسلك الطاقة الطويل ومؤشر مستوى الماء؛ كما أن سطح الكيّ الجديد SteamGlide يجعل الكي أسهل وأكثر نعومة!
نتائج ممتازة، جهد أدنى
إن هذه المكواة البخارية من Philips هي أكثر من مناسبة بفضل مدخل الماء الكبير، وسلك الطاقة الطويل ومؤشر مستوى الماء؛ كما أن سطح الكيّ الجديد SteamGlide يجعل الكي أسهل وأكثر نعومة!
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
نتائج ممتازة، جهد أدنى
إن هذه المكواة البخارية من Philips هي أكثر من مناسبة بفضل مدخل الماء الكبير، وسلك الطاقة الطويل ومؤشر مستوى الماء؛ كما أن سطح الكيّ الجديد SteamGlide يجعل الكي أسهل وأكثر نعومة!
يسمح لك نظام منع التقطر بكي الأقمشة الحساسة على درجات حرارة منخفضة دون القلق من البقع الناتجة عن قطرات الماء.
يضمّ الرأس البخاري الفريد جهة أمامية مسننة لسطح الكيّ مع فتحات بخارية طويلة مميزة في الرأس، لتأمين الوصول إلى النواحي الصغيرة والصعبة جداً بهدف الحصول على أفضل نتائج كيّ.
نظام التكلس ثنائي الفاعلية يمنع بناء الطبقة الكلسية.
يمكنك بواسطة سلك الطاقة بطول 3 أمتار الوصول إلى حواف لوحة الكيّ، وأبعد من ذلك!
يجعل المؤشر الشفاف جداً من EasyCare مستوى الماء سهل التحديد، بحيث يمكنك دائماً معرفة ما إذا كان لديك ما يكفي من الماء بنظرة سريعة.
عدد مرات إعادة تعبئة أقل
يسمح المقبض الناعم بعملية كيّ مريحة حتى لو كانت فترتها طويلة.
عملية كي مريحة
كيّ سريع وفعال
انزلاق ناعم
المواصفات التّقنيّة
إزالة التجاعيد بسهولة
مدة خدمة أطول
3 مرات أسهل