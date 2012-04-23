GC310/05
إزالة سريعة للتجاعيد بمجرد لمسة
اختبر الراحة التي يوفّرها القدر البخاري للملابس الذي يُحمل باليد Steam&Go من Philips. ما عليك سوى الضغط على المشغّل وإزالة التجاعيد بسرعة بفضل دفق البخار المستمر. لم يكن الكي يومًا بهذه السهولة.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
توفر المضخة الكهربائية دفق بخار مستمر لإزالة التجاعيد بسرعة وسهولة.
يصبح القدر البخاري جاهزًا للاستخدام في غضون ثوانٍ.
استخدم ملحق الفرشاة مع الملابس الأكثر سمكًا مثل المعاطف لوصول أفضل للبخار كما للاستمتاع بنتائج حريرية.
يتميّز القدر البخاري المحمول باليد بوزنه الخفيف وسهولة استخدامه وذلك بفضل تصميمه المريح والصغير الحجم. ما عليك سوى الضغط على الزر لإزالة التجاعيد بسرعة مع دفق بخار مستمر.
من خلال استخدام القدر البخاري لن تحتاج إلى لوح كيّ بعد الآن، الأمر الذي يجعل الكي خاليًا من العناء.
خزان ماء قابل للفك لسهولة التعبئة
إن القدر البخاري آمن على كافة أنواع الأقمشة. فهو الحل المذهل للأقمشة الرقيقة كالحرير.
التحكّم بالترسبات الكلسية
الملحقات
المواصفات التقنية
سهولة الاستخدام
إزالة التجاعيد بقوة وسرعة
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