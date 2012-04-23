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    Steam&Go قدر بخاري للملابس محمول باليد

    GC310/05

    إزالة سريعة للتجاعيد بمجرد لمسة

    اختبر الراحة التي يوفّرها القدر البخاري للملابس الذي يُحمل باليد Steam&Go من Philips. ما عليك سوى الضغط على المشغّل وإزالة التجاعيد بسرعة بفضل دفق البخار المستمر. لم يكن الكي يومًا بهذه السهولة.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Steam&Go قدر بخاري للملابس محمول باليد

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    إزالة سريعة للتجاعيد بمجرد لمسة

    قدر بخاري فعال

    • 840 واط
    • بخار عند الطلب
    • فرشاة
    بخار تلقائي مستمر تولّده المضخة الكهربائية

    بخار تلقائي مستمر تولّده المضخة الكهربائية

    توفر المضخة الكهربائية دفق بخار مستمر لإزالة التجاعيد بسرعة وسهولة.

    وقت إحماء سريع

    وقت إحماء سريع

    يصبح القدر البخاري جاهزًا للاستخدام في غضون ثوانٍ.

    ملحق الفرشاة لنتائج حريرية

    ملحق الفرشاة لنتائج حريرية

    استخدم ملحق الفرشاة مع الملابس الأكثر سمكًا مثل المعاطف لوصول أفضل للبخار كما للاستمتاع بنتائج حريرية.

    تصميم مريح للاستخدام اليدوي

    تصميم مريح للاستخدام اليدوي

    يتميّز القدر البخاري المحمول باليد بوزنه الخفيف وسهولة استخدامه وذلك بفضل تصميمه المريح والصغير الحجم. ما عليك سوى الضغط على الزر لإزالة التجاعيد بسرعة مع دفق بخار مستمر.

    لا حاجة للوح كيّ

    لا حاجة للوح كيّ

    من خلال استخدام القدر البخاري لن تحتاج إلى لوح كيّ بعد الآن، الأمر الذي يجعل الكي خاليًا من العناء.

    خزان ماء قابل للفك لسهولة التعبئة

    خزان ماء قابل للفك لسهولة التعبئة

    خزان ماء قابل للفك لسهولة التعبئة

    آمن على الأقمشة الناعمة كالحرير

    آمن على الأقمشة الناعمة كالحرير

    إن القدر البخاري آمن على كافة أنواع الأقمشة. فهو الحل المذهل للأقمشة الرقيقة كالحرير.

    المواصفات التقنية

    • التحكّم بالترسبات الكلسية

      تتلاءم مع ماء الحنفية
      نعم

    • الملحقات

      فرشاة
      نعم

    • المواصفات التقنية

      الفولتية
      220  V
      أبعاد العلبة
      38 × 12 × 15  cm
      أبعاد المنتج
      34.7 x ‏12.9 ‏‏x ‏12.2  cm
      وزن المنتج
      0.660  kg
      وزن المنتج مع العلبة
      0.890  kg

    • سهولة الاستخدام

      وقت التسخين
      أقل من 1  minute(s)
      آمنة على كافة أنواع الأقمشة
      حتى على الحرير الناعم
      سعة خزان الماء
      60  ml
      طول سلك الطاقة
      2 - 2,5  m

    • إزالة التجاعيد بقوة وسرعة

      إخراج بخار مستمر
      لغاية 20  g/min
      الطاقة
      840  W
      إخراج البخار
      نعم

    Badge-D2C

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