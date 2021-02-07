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  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

تم إيقافه

PowerLifeمكواة بخارية

GC2990/26

4.5

| (2) الآراء | توصي نسبة 100% من الأشخاص بهذا المنتج

1 جائزة

مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

للحصول على نتائج رائعة يومًا بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخذلك أبدًا. فبفضل قاعدة المكواة SteamGlide المقاومة للخدوش، وإخراج البخار العالي والمستمر ووظيفة تنظيف الكلس المضمّنة، تضمن لك هذه المكواة العالية الجودة أداءً يدوم طويلاً.

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علامة تجارية متخصصة في منتجات الكيّ

فترة استخدام أطول بـ 4 مرات مع قاعدة المكواة SteamGlide*

مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

  • 2300 واط

  • بخار مستمر يبلغ 40 غ/دقيقة

  • تعزيز بخار يصل إلى 140 غ

  • قاعدة المكواة SteamGlide

2300 واط لإحماء سريع

2300 واط لإحماء سريع

توفر عملية إحماء سريعة وأداءً قويًا.

تعزيز بخار يصل إلى 140 غ لإزالة التجاعيد الصعبة نهائيًا

تعزيز بخار يصل إلى 140 غ لإزالة التجاعيد الصعبة نهائيًا

يتغلغل بشكل أعمق في القماش لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة تامة.

إخراج بخار لغاية 40 غ/دقيقة لأداء قوي وثابت

إخراج بخار لغاية 40 غ/دقيقة لأداء قوي وثابت

إخراج بخار قوي ومستمر لإزالة التجاعيد بشكلٍ أسرع.

المواصفات التقنية

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القطع والملحقات

الجوائز

  • Award image VRS_PBTAWARD66

المراجعات

تتم إدارة هذه المراجعات من قِبل Bazaarvoice وهي تتوافق مع سياسة مصادقة الأصالة من Bazaarvoice، المدعومة بتقنية مكافحة الاحتيال والتحليل البشري. يمكن العثور على المزيد من التفاصيل على
تُعد آراء العملاء على شكل تقييمات للمنتجات وتقييمات بالنجوم مفيدة لجميع العملاء. فهي تتيح لك معرفة المزيد عن المنتج وتساعدك على اتخاذ قرار الشراء. يمكن لأي عميل اشترى منتجًا عبر الإنترنت أو من المتجر تقديم مراجعة

4.5

من 5

2

الآراء

100%

توصي نسبة من الأشخاص بهذا المنتج

3
2
1

07/02/2021

Saudi Arabia

Saudi Arabia

يتميز بقوة البخار

ممتاز جدا وسريعه وعمليه وتتميز بتوفيرها للكهرباء وآمنة

نعم، أوصي بهذا المنتج

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج PowerLife GC2990/26 مكواة بخارية

Date of Use 2021-01-07

نعم، أوصي بهذا المنتج

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج PowerLife GC2990/26 مكواة بخارية

Date of Use 2021-01-07

03/08/2021

Saudi Arabia

Saudi Arabia

قوة البخار والنزلاق وعدم اللصق بالملابس

اعجبني متجات فيليبس وخاصة العناية بالمنزل ويمكن استخدامه في جميع انواع الاقمشة

الحسنات

قوة البخار الانسيابية

سلبيات

القوة ضعيفة

نعم، أوصي بهذا المنتج

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج PowerLife GC2990/26 مكواة بخارية

Date of Use 2021-07-03

نعم، أوصي بهذا المنتج

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج PowerLife GC2990/26 مكواة بخارية

Date of Use 2021-07-03

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  1. تم اختبارها مقارنة بقاعدة مكواة Philips المانعة للالتصاق