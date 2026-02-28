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GC2965/02
مصممة لأداء كي قوي
للحصول على نتائج مذهلة يوماً بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخيّب أملك على الإطلاق. فمع قاعدة المكواة SteamGlide الجديدة، وإخراج البخار الكثيف والثابت وقرص القضاء على الكلس، تمنحك المكواة البخارية العملية من Philips هذه نتائج عالية الجودة وفترة استهلاك طويلة الأمد!
2200 واط
بخار 35 غ/دقيقة
بخار كثيف 110غ
تسخن هذه المكواة القوية بسرعة وتحافظ على درجات حرارة عالية الاستقرار أثناء عملية الكيّ، مما يسهّل إزالة التجاعيد على أكمل وجه.
يتيح لك إخراج البخار لغاية 35 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.
تمكّنك المكواة بتعزيز بخار يبلغ 110 غ من إزالة أصعب التجاعيد بسهولة تامة.
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