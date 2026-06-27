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PowerLife مكواة بالبخار

تم إيقافه

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PowerLifeمكواة بالبخار

GC2960/56

PowerLife مكواة بالبخار

تم إيقافه

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الدلائل والمستندات

للحصول على نتائج مذهلة يوماً بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخيّب أملك على الإطلاق. فمع قاعدة المكواة SteamGlide الجديدة، وإخراج البخار الكثيف والثابت، وقرص القضاء على الكلس، تمنحك هذه المكواة العملية نتائج عالية الجودة وفترة استهلاك طويلة الأمد!

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  • 27 June 2026

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