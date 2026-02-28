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GC2910/02
مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
للحصول على نتائج مذهلة يوماً بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخيّب أملك على الإطلاق. فبفضل قاعدة المكواة SteamGlide الجديدة، التي تمكّن إخراج البخار الكثيف والثابت وميزة تنظيف الكلس السهلة الاستخدام، تمنحك هذه المكواة العملية من Philips نتائج عالية الجودة وفترة استهلاك طويلة الأمد!
2000 واط
تعزيز بخار بوزن 30 غ/الدقيقة
2000 واط توفر تياراً بخارياً شديداً وثابتاً.
بخار مستمر لغاية 30 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد
تمكّنك المكواة التي تتميّز بتعزيز بخار يبلغ 90 غ من إزالة أصعب التجاعيد بسهولة تامة.
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