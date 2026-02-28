المنتجاتالدعم
en/ar

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

  • Standard Product Photo Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Product Detail Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Product Detail Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Product Detail Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Product Detail Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Alternative Product Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Alternative Product Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Product in Use Photo Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Product in Use Photo Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Product in Use Photo Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Standard Product Photo Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Product Detail Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Product Detail Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Product Detail Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Product Detail Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Alternative Product Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Alternative Product Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Product in Use Photo Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Product in Use Photo Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Product in Use Photo Philips 2800 series Steam iron GC2860/02

تم إيقافه

2800 seriesمكواة بالبخار

GC2860/02

1 جائزة

مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

للحصول على نتائج مذهلة يوماً بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخيّب أملك على الإطلاق. مع قاعدة SteamGlide الجديدة والمحرك بقوة 2100 واط الذي يوفر إخراج بخار ثابت ومرتفع وقرص القضاء على الكلس، تمنحك هذه المكواة العملية قيمة مقابل مبلغ المال المدفوع وفترة استهلاك طويلة الأمد!

عرض جميع المزايا

مع قاعدة المكواة SteamGlide الجديدة

مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

  • 2100 واط

  • بخار يبلغ 32 غ/دقيقة

  • تعزيز بخار يبلغ 95 غ

بخار مستمر حتى 32 غ/دقيقة لإزالة مثلى للتجاعيد

بخار مستمر حتى 32 غ/دقيقة لإزالة مثلى للتجاعيد

بخار مستمر حتى 32 غ/دقيقة لإزالة مثلى للتجاعيد.

إخراج بخار عالٍ ومستمر

إخراج بخار عالٍ ومستمر

قوة 2100 واط تتيح إخراج بخار عالٍ ومستمر.

يُحافظ نظام منع التقطير على ملابسك خالية من البقع في أثناء الكيّ

يُحافظ نظام منع التقطير على ملابسك خالية من البقع في أثناء الكيّ

يتيح نظام منع التقطير الخاص بأداة الكي البخارية من Philips تمليس الأقمشة الناعمة على درجات حرارة منخفضة من دون الحاجة إلى القلق بشأن البقع من نقاط المياه.

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح

اعثر على قطعة غيار أو ملحق

الانتقال إلى القطع والملحقات

القطع والملحقات

الجوائز

  • صورة لـ VRS_PBTAWARD66

المراجعات

اشترك في نشرة Philips الإخبارية للحصول على عروض حصرية

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.

والخدمات التي تقدّمها والأحداث التي تنظمها والعروض الترويجية Philips أودّ تلقي المراسلات الترويجية حول منتجات

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.