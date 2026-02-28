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GC2860/02
مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
للحصول على نتائج مذهلة يوماً بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخيّب أملك على الإطلاق. مع قاعدة SteamGlide الجديدة والمحرك بقوة 2100 واط الذي يوفر إخراج بخار ثابت ومرتفع وقرص القضاء على الكلس، تمنحك هذه المكواة العملية قيمة مقابل مبلغ المال المدفوع وفترة استهلاك طويلة الأمد!
2100 واط
بخار يبلغ 32 غ/دقيقة
تعزيز بخار يبلغ 95 غ
بخار مستمر حتى 32 غ/دقيقة لإزالة مثلى للتجاعيد.
قوة 2100 واط تتيح إخراج بخار عالٍ ومستمر.
يتيح نظام منع التقطير الخاص بأداة الكي البخارية من Philips تمليس الأقمشة الناعمة على درجات حرارة منخفضة من دون الحاجة إلى القلق بشأن البقع من نقاط المياه.
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