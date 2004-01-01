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مكواة بالبخار

GC2820
  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
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    مكواة بالبخار

    GC2820

    مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

    للحصول على نتائج مذهلة يومًا بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخيّب أملك على الإطلاق. توفر لك مكواة GC2820/02 من Philips قيمة رائعة مقابل ما تدفع من مال بفضل قاعدة المكواة SteamGlide الجديدة والمحرك بقدرة 2000 واط الذي يوفر نفث البخار بكميات كبيرة وثابتة، فضلاً عن أقراص القضاء على الكلس!

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مكواة بالبخار

    مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

    للحصول على نتائج مذهلة يومًا بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخيّب أملك على الإطلاق. توفر لك مكواة GC2820/02 من Philips قيمة رائعة مقابل ما تدفع من مال بفضل قاعدة المكواة SteamGlide الجديدة والمحرك بقدرة 2000 واط الذي يوفر نفث البخار بكميات كبيرة وثابتة، فضلاً عن أقراص القضاء على الكلس!

    مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

    للحصول على نتائج مذهلة يومًا بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخيّب أملك على الإطلاق. توفر لك مكواة GC2820/02 من Philips قيمة رائعة مقابل ما تدفع من مال بفضل قاعدة المكواة SteamGlide الجديدة والمحرك بقدرة 2000 واط الذي يوفر نفث البخار بكميات كبيرة وثابتة، فضلاً عن أقراص القضاء على الكلس!

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مكواة بالبخار

    مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

    للحصول على نتائج مذهلة يومًا بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخيّب أملك على الإطلاق. توفر لك مكواة GC2820/02 من Philips قيمة رائعة مقابل ما تدفع من مال بفضل قاعدة المكواة SteamGlide الجديدة والمحرك بقدرة 2000 واط الذي يوفر نفث البخار بكميات كبيرة وثابتة، فضلاً عن أقراص القضاء على الكلس!

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      مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

      مكواة مع قاعدة المكواة SteamGlide الجديدة

      • بخار 30 غ/دقيقة؛ تعزيز بخار يبلغ 90 غ
      • قاعدة المكواة SteamGlide
      • حماية من الكلس
      • 2000 واط
      قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

      قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

      تعتبر قاعدة المكواة SteamGlide القاعدة الفضلى من Philips للمكواة بالبخار. فهي مقاومة للخدش وتنزلق بسلاسة ويسهل تنظيفها.

      تعزيز البخار لحدّ 90 غ/دقيقة لإزالة أصعب التجاعيد بسهولة

      تعزيز البخار لحدّ 90 غ/دقيقة لإزالة أصعب التجاعيد بسهولة

      تمكّنك المكواة التي تتميّز بتعزيز بخار يبلغ 90 غ من إزالة أصعب التجاعيد بسهولة تامة.

      تقوم شريحة تنظيف الكلس بإزالة الطبقة الكلسية من المكواة بسهولة

      تقوم شريحة تنظيف الكلس بإزالة الطبقة الكلسية من المكواة بسهولة

      يمكن تشغيل هذه المكواة البخارية باستخدام مياه الحنفية العادية. بالإضافة إلى ذلك، تسهّل وظيفة تنظيف الكلس إزالة أي ترسبات كلسية متراكمة في المكواة. للحفاظ على أداء المكواة البخارية من Philips، يجب استخدام وظيفة تنظيف الترسبات الكلسية هذه مرة في الشهر باستخدام مياه الحنفية.

      2000 واط توفر تياراً بخارياً شديداً وثابتاً

      2000 واط توفر تياراً بخارياً شديداً وثابتاً

      2000 واط توفر تياراً بخارياً شديداً وثابتاً.

      بخار مستمر لغاية 30 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

      بخار مستمر لغاية 30 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

      بخار مستمر لغاية 30 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

      يحفظ نظام منع التقطير الثياب خالية من البقع أثناء الكي

      يحفظ نظام منع التقطير الثياب خالية من البقع أثناء الكي

      يتيح نظام منع التقطير الخاص بالمكواة بالبخار من Philips تمليس الأقمشة الناعمة على درجات حرارة منخفضة من دون الحاجة إلى القلق بشأن البقع من نقاط المياه.

      بخار عمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة

      بخار عمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة

      تتمتع المكواة من Philips هذه بوظيفة البخار العمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة.

      تقوم الأقراص بتفكيك الكلس بحيث تتمكّن من التخلص منه بسهولة

      مع مرور الوقت، يتراكم الكلس في المكواة. يقوم هذا القرص بتفكيك الكلس إلى قطع صغيرة بحيث يمكنك تنظيف الكلس المتراكم في المكواة بسهولة. يجب القيام بعملية التنظيف هذه مرة واحدة شهريًا.

      المواصفات التقنية

      • التحكّم بالترسبات الكلسية

        حل لتنظيف الكلس
        إجراء مزدوج فاعل لتنظيف الكلس
        تتلاءم وماء الحنفية
        نعم

      • المواصفات الفنية

        وزن المكواة
        1.2  kg
        الفولتية
        220 - 240  V
        أبعاد المنتج
        29.5×11.6×19.5  cm

      • سهل الاستخدام

        سعة خزان الماء
        300  ml
        منع التقطير
        نعم
        حرية تحريك السلك (دوّار)
        تحريك السلك 360 درجة
        طول سلك الطاقة
        2  m

      • عملية كيّ مريحة

        طول سلك الطاقة
        1.8  m

      • إزالة التجاعيد بسرعة وفعالية

        البخار المستمر
        30  g/min
        قاعدة المكواة
        SteamGlide
        الطاقة
        2000  W
        مِرش
        نعم
        تعزيز البخار
        90  g
        بخار عمودي
        نعم
        إعدادات بخار متغيرة
        نعم

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