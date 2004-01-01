مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
للحصول على نتائج مذهلة يومًا بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخيّب أملك على الإطلاق. توفر لك مكواة GC2820/02 من Philips قيمة رائعة مقابل ما تدفع من مال بفضل قاعدة المكواة SteamGlide الجديدة والمحرك بقدرة 2000 واط الذي يوفر نفث البخار بكميات كبيرة وثابتة، فضلاً عن أقراص القضاء على الكلس!
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
للحصول على نتائج مذهلة يومًا بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخيّب أملك على الإطلاق. توفر لك مكواة GC2820/02 من Philips قيمة رائعة مقابل ما تدفع من مال بفضل قاعدة المكواة SteamGlide الجديدة والمحرك بقدرة 2000 واط الذي يوفر نفث البخار بكميات كبيرة وثابتة، فضلاً عن أقراص القضاء على الكلس!
مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
للحصول على نتائج مذهلة يومًا بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخيّب أملك على الإطلاق. توفر لك مكواة GC2820/02 من Philips قيمة رائعة مقابل ما تدفع من مال بفضل قاعدة المكواة SteamGlide الجديدة والمحرك بقدرة 2000 واط الذي يوفر نفث البخار بكميات كبيرة وثابتة، فضلاً عن أقراص القضاء على الكلس!
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
للحصول على نتائج مذهلة يومًا بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخيّب أملك على الإطلاق. توفر لك مكواة GC2820/02 من Philips قيمة رائعة مقابل ما تدفع من مال بفضل قاعدة المكواة SteamGlide الجديدة والمحرك بقدرة 2000 واط الذي يوفر نفث البخار بكميات كبيرة وثابتة، فضلاً عن أقراص القضاء على الكلس!
تعتبر قاعدة المكواة SteamGlide القاعدة الفضلى من Philips للمكواة بالبخار. فهي مقاومة للخدش وتنزلق بسلاسة ويسهل تنظيفها.
تمكّنك المكواة التي تتميّز بتعزيز بخار يبلغ 90 غ من إزالة أصعب التجاعيد بسهولة تامة.
يمكن تشغيل هذه المكواة البخارية باستخدام مياه الحنفية العادية. بالإضافة إلى ذلك، تسهّل وظيفة تنظيف الكلس إزالة أي ترسبات كلسية متراكمة في المكواة. للحفاظ على أداء المكواة البخارية من Philips، يجب استخدام وظيفة تنظيف الترسبات الكلسية هذه مرة في الشهر باستخدام مياه الحنفية.
2000 واط توفر تياراً بخارياً شديداً وثابتاً.
بخار مستمر لغاية 30 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد
يتيح نظام منع التقطير الخاص بالمكواة بالبخار من Philips تمليس الأقمشة الناعمة على درجات حرارة منخفضة من دون الحاجة إلى القلق بشأن البقع من نقاط المياه.
تتمتع المكواة من Philips هذه بوظيفة البخار العمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة.
مع مرور الوقت، يتراكم الكلس في المكواة. يقوم هذا القرص بتفكيك الكلس إلى قطع صغيرة بحيث يمكنك تنظيف الكلس المتراكم في المكواة بسهولة. يجب القيام بعملية التنظيف هذه مرة واحدة شهريًا.
التحكّم بالترسبات الكلسية
المواصفات الفنية
سهل الاستخدام
عملية كيّ مريحة
إزالة التجاعيد بسرعة وفعالية
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.