مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

للحصول على نتائج مذهلة يومًا بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخيّب أملك على الإطلاق. فمع قاعدة المكواة SteamGlide الجديدة، والمحرك بقوة 2000 واط الذي يوفر إخراج بخار مرتفعًا وميزة تنظيف الكلس السهلة، تتميّز هذه المكواة البخارية من Philips بقيمة تدوم طويلاً!