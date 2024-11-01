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  • بسيطة وسريعة وفعالة بسيطة وسريعة وفعالة بسيطة وسريعة وفعالة

    ComfortCare مكواة بالبخار

    GC2710/02

    بسيطة وسريعة وفعالة

    للحصول على نتائج رائعة، أنت بحاجة إلى بخار قوي ومكواة لا تتعب أبداً. توفر لك المكواة البخارية العملية GC2710/02 من Philips هذه نتائج عالية الجودة وفترة استهلاك طويلة الأمد بفضل ضغط بخاري بوزن 90 غ وقوة 2000 واط للحصول على تيار بخاري كثيف وثابت ونظام تنظيف ذاتي!

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    ComfortCare مكواة بالبخار

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    بسيطة وسريعة وفعالة

    مكواة بأداء بخار يدوم لوقت أطول

    • 30 غ
    تعزيز البخار لحدّ 90 غ/دقيقة لإزالة أصعب التجاعيد بسهولة

    تعزيز البخار لحدّ 90 غ/دقيقة لإزالة أصعب التجاعيد بسهولة

    تمكّنك المكواة التي تتميّز بتعزيز بخار يبلغ 90 غ من إزالة أصعب التجاعيد بسهولة تامة.

    قاعدة مطليّة بطبقة غير لاصقة

    قاعدة مطليّة بطبقة غير لاصقة

    إن قاعدة مكواة الملابس من Philips مطليّة بطبقة غير لاصقة مميزة لانزلاق جيد على كافة الأقمشة.

    عدد مرات إعادة تعبئة أقل مع خزان ماء كبير سعة 300 ملل

    عدد مرات إعادة تعبئة أقل مع خزان ماء كبير سعة 300 ملل

    إعادة تعبئة بوتيرة أقل، بفضل خزان المياه الكبير سعة 300 مل، لكيّ كمية أكبر من الملابس بجلسة واحدة.

    بخار مستمر لغاية 30 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

    بخار مستمر لغاية 30 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

    بخار مستمر لغاية 30 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

    تنظيف الكلس لمنع بناء طبقة كلسية على المكواة

    تنظيف الكلس لمنع بناء طبقة كلسية على المكواة

    تمكّنك وظيفة تنظيف الكلس بكل بساطة من تنظيف مكواة Philips من الجزيئات الكلسية. وهذا ما يؤدي إلى إطالة عمر المكواة.

    المواصفات التقنية

    • التحكم بالترسبات الكلسية

      حل تنظيف الكلس
      تنظيف ذاتي
      تتلاءم مع ماء الحنفية
      نعم

    • المواصفات التقنية

      الفولتية
      220  V

    • سهولة الاستخدام

      تعبئة المياه وإفراغها
      باب فتحة الجوانب
      تعبئة في أي وقت
      نعم
      سعة خزان الماء
      300  ml
      منع التقطير
      نعم
      حرية تحريك السلك (دوّار)
      تحريك السلك 360 درجة
      طول سلك الطاقة
      1.9  m

    • إزالة التجاعيد بقوة وسرعة

      إخراج بخار مستمر
      30  g/min
      قاعدة أداة الكي
      غير لاصقة
      الطاقة
      2000  W
      إخراج البخار
      نعم
      بخار عمودي
      نعم
      البخ
      نعم
      بخار كثيف
      90  g
      إعدادات بخار متغيرة
      نعم

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