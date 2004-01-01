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ComfortCare مكواة بالبخار

GC2710
  • بسيطة وسريعة وفعالة بسيطة وسريعة وفعالة بسيطة وسريعة وفعالة
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    ComfortCare مكواة بالبخار

    GC2710

    بسيطة وسريعة وفعالة

    للحصول على نتائج رائعة، أنت بحاجة إلى بخار قوي ومكواة لا تتعب أبداً. توفر لك المكواة البخارية العملية GC2710/02 من Philips هذه نتائج عالية الجودة وفترة استهلاك طويلة الأمد بفضل ضغط بخاري بوزن 90 غ وقوة 2000 واط للحصول على تيار بخاري كثيف وثابت ونظام تنظيف ذاتي!

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    ComfortCare مكواة بالبخار

    بسيطة وسريعة وفعالة

    للحصول على نتائج رائعة، أنت بحاجة إلى بخار قوي ومكواة لا تتعب أبداً. توفر لك المكواة البخارية العملية GC2710/02 من Philips هذه نتائج عالية الجودة وفترة استهلاك طويلة الأمد بفضل ضغط بخاري بوزن 90 غ وقوة 2000 واط للحصول على تيار بخاري كثيف وثابت ونظام تنظيف ذاتي!

    بسيطة وسريعة وفعالة

    للحصول على نتائج رائعة، أنت بحاجة إلى بخار قوي ومكواة لا تتعب أبداً. توفر لك المكواة البخارية العملية GC2710/02 من Philips هذه نتائج عالية الجودة وفترة استهلاك طويلة الأمد بفضل ضغط بخاري بوزن 90 غ وقوة 2000 واط للحصول على تيار بخاري كثيف وثابت ونظام تنظيف ذاتي!

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    ComfortCare مكواة بالبخار

    بسيطة وسريعة وفعالة

    للحصول على نتائج رائعة، أنت بحاجة إلى بخار قوي ومكواة لا تتعب أبداً. توفر لك المكواة البخارية العملية GC2710/02 من Philips هذه نتائج عالية الجودة وفترة استهلاك طويلة الأمد بفضل ضغط بخاري بوزن 90 غ وقوة 2000 واط للحصول على تيار بخاري كثيف وثابت ونظام تنظيف ذاتي!

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      بسيطة وسريعة وفعالة

      مكواة بأداء بخار يدوم لوقت أطول

      • 30 غ
      تعزيز البخار لحدّ 90 غ/دقيقة لإزالة أصعب التجاعيد بسهولة

      تعزيز البخار لحدّ 90 غ/دقيقة لإزالة أصعب التجاعيد بسهولة

      تمكّنك المكواة التي تتميّز بتعزيز بخار يبلغ 90 غ من إزالة أصعب التجاعيد بسهولة تامة.

      قاعدة مطليّة بطبقة غير لاصقة

      قاعدة مطليّة بطبقة غير لاصقة

      إن قاعدة مكواة الملابس من Philips مطليّة بطبقة غير لاصقة مميزة لانزلاق جيد على كافة الأقمشة.

      عدد مرات إعادة تعبئة أقل مع خزان ماء كبير سعة 300 ملل

      عدد مرات إعادة تعبئة أقل مع خزان ماء كبير سعة 300 ملل

      إعادة تعبئة بوتيرة أقل، بفضل خزان المياه الكبير سعة 300 مل، لكيّ ملابس أكثر بجلسة واحدة.

      بخار مستمر لغاية 30 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

      بخار مستمر لغاية 30 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

      بخار مستمر لغاية 30 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

      تنظيف الكلس لمنع بناء طبقة كلسية على المكواة

      تنظيف الكلس لمنع بناء طبقة كلسية على المكواة

      تمكّنك وظيفة تنظيف الكلس بكل بساطة من تنظيف مكواة Philips من الجزيئات الكلسية. وهذا ما يؤدي إلى إطالة عمر المكواة.

      المواصفات التقنية

      • سهل الاستخدام

        سعة خزان الماء
        300  مل
        تعبئة في أي وقت
        نعم
        تعبئة المياه وإفراغها
        باب فتحة الجوانب
        منع التقطير
        نعم
        حرية تحريك السلك (دوّار)
        تحريك السلك 360 درجة
        طول سلك الطاقة
        1.9  أمتار

      • إزالة التجاعيد بسرعة وفعالية

        البخار المستمر
        30  غ/د
        قاعدة المكواة
        غير لاصقة
        الطاقة
        2000  واط
        إخراج البخار
        نعم
        بخار عمودي
        نعم
        مِرش
        نعم
        تعزيز البخار
        90  غ
        إعدادات بخار متغيرة
        نعم

      • المواصفات الفنية

        الفولتية
        220  فولت

      • التحكّم بالترسبات الكلسية

        تتلاءم وماء الحنفية
        نعم
        حل لتنظيف الكلس
        تنظيف ذاتي

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