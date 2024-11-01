GC2710/02
بسيطة وسريعة وفعالة
للحصول على نتائج رائعة، أنت بحاجة إلى بخار قوي ومكواة لا تتعب أبداً. توفر لك المكواة البخارية العملية GC2710/02 من Philips هذه نتائج عالية الجودة وفترة استهلاك طويلة الأمد بفضل ضغط بخاري بوزن 90 غ وقوة 2000 واط للحصول على تيار بخاري كثيف وثابت ونظام تنظيف ذاتي!
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تمكّنك المكواة التي تتميّز بتعزيز بخار يبلغ 90 غ من إزالة أصعب التجاعيد بسهولة تامة.
إن قاعدة مكواة الملابس من Philips مطليّة بطبقة غير لاصقة مميزة لانزلاق جيد على كافة الأقمشة.
إعادة تعبئة بوتيرة أقل، بفضل خزان المياه الكبير سعة 300 مل، لكيّ كمية أكبر من الملابس بجلسة واحدة.
بخار مستمر لغاية 30 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد
تمكّنك وظيفة تنظيف الكلس بكل بساطة من تنظيف مكواة Philips من الجزيئات الكلسية. وهذا ما يؤدي إلى إطالة عمر المكواة.
التحكم بالترسبات الكلسية
المواصفات التقنية
سهولة الاستخدام
إزالة التجاعيد بقوة وسرعة
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.