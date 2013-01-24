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2500 series

مكواة بالبخار

GC2510
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • بسيطة وسريعة وفعالة بسيطة وسريعة وفعالة بسيطة وسريعة وفعالة
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    2500 series مكواة بالبخار

    GC2510
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    بسيطة وسريعة وفعالة

    للحصول على نتائج رائعة، أنت بحاجة إلى تيار بخاري قوي ومكواة لا تتعب أبداً. وباستخدام البخار المعزز بوزن 90 غ، وقوة 2000 واط للحصول على تيار بخاري شديد وثابت ونظام التكلس ثنائي الفاعلية، تقدم لك هذه المكواة العملية قيمة مادية تدوم طويلاً! إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    2500 series مكواة بالبخار

    بسيطة وسريعة وفعالة

    للحصول على نتائج رائعة، أنت بحاجة إلى تيار بخاري قوي ومكواة لا تتعب أبداً. وباستخدام البخار المعزز بوزن 90 غ، وقوة 2000 واط للحصول على تيار بخاري شديد وثابت ونظام التكلس ثنائي الفاعلية، تقدم لك هذه المكواة العملية قيمة مادية تدوم طويلاً! إكتشف كلّ المميزات

    بسيطة وسريعة وفعالة

    للحصول على نتائج رائعة، أنت بحاجة إلى تيار بخاري قوي ومكواة لا تتعب أبداً. وباستخدام البخار المعزز بوزن 90 غ، وقوة 2000 واط للحصول على تيار بخاري شديد وثابت ونظام التكلس ثنائي الفاعلية، تقدم لك هذه المكواة العملية قيمة مادية تدوم طويلاً! إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    2500 series مكواة بالبخار

    بسيطة وسريعة وفعالة

    للحصول على نتائج رائعة، أنت بحاجة إلى تيار بخاري قوي ومكواة لا تتعب أبداً. وباستخدام البخار المعزز بوزن 90 غ، وقوة 2000 واط للحصول على تيار بخاري شديد وثابت ونظام التكلس ثنائي الفاعلية، تقدم لك هذه المكواة العملية قيمة مادية تدوم طويلاً! إكتشف كلّ المميزات

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      بسيطة وسريعة وفعالة

      أداء البخار يدوم طويلاً

      • 30 غ
      2000 واط توفر تياراً بخارياً شديداً وثابتاً

      2000 واط توفر تياراً بخارياً شديداً وثابتاً

      2000 واط توفر تياراً بخارياً شديداً وثابتاً.

      تعزيز البخار لحدّ 90 غ/دقيقة لإزالة أصعب التجاعيد بسهولة

      تعزيز البخار لحدّ 90 غ/دقيقة لإزالة أصعب التجاعيد بسهولة

      تمكّنك المكواة التي تتميّز بتعزيز بخار يبلغ 90 غ من إزالة أصعب التجاعيد بسهولة تامة.

      بخار مستمر لغاية 30 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

      بخار مستمر لغاية 30 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

      بخار مستمر لغاية 30 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

      قاعدة مطليّة بطبقة غير لاصقة

      قاعدة مطليّة بطبقة غير لاصقة

      إن قاعدة مكواة الملابس من Philips مطليّة بطبقة غير لاصقة مميزة لانزلاق جيد على كافة الأقمشة.

      تنظيف الكلس لمنع بناء طبقة كلسية على المكواة

      تنظيف الكلس لمنع بناء طبقة كلسية على المكواة

      تمكّنك وظيفة تنظيف الكلس بكل بساطة من تنظيف مكواة Philips من الجزيئات الكلسية. وهذا ما يؤدي إلى إطالة عمر المكواة.

      عدد مرات إعادة تعبئة أقل مع خزان ماء كبير سعة 300 ملل

      عدد مرات إعادة تعبئة أقل مع خزان ماء كبير سعة 300 ملل

      إعادة تعبئة بوتيرة أقل، بفضل خزان المياه الكبير سعة 300 مل، لكيّ ملابس أكثر بجلسة واحدة.

      المواصفات التقنية

      • عملية كيّ مريحة

        استخدام آمن
        تتخطى المعايير العالمية لمقاومة التقطر
        راحة إضافية
        تحريك السلك 360 درجة
        إدارة الترسبات الكلسية
        تنظيف الكلس
        طول سلك الطاقة
        2 m
        تتلاءم وماء الحنفية
        نعم

      • المواصفات التقنية

        التردد
        50-60
        الطاقة
        2000
        أبعاد المنتج
        29.5×11.6×19.5
        فولتية
        220 - 240
        التحكم
        • ضوء جهوزية درجة الحرارة
        • إعدادات بخار متغيرة
        وصول إلى مناطق صعبة
        أخدود الأزرار
        وزن المنتج
        1.2
        وقت إحماء سريع
        نعم

      • إزالة التجاعيد

        البخار الكثيف
        لغاية 90 غ/دقيقة
        مِرش
        نعم
        وصول إلى مناطق صعبة
        رأس مدبب
        بخار مستمر
        لغاية 30 غ/دقيقة

      • انزلاق ناعم

        قاعدة المكواة
        قاعدة مكواة غير لاصقة

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