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  • Standard Product Photo Philips 1900 series Steam iron
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  • Alternative Product Photograph Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Product in Use Photo Philips 1900 series Steam iron GC1960
  • Product in Use Photo Philips 1900 series Steam iron GC1960
  • Emotional Benefit Photo Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips 1900 series Steam iron GC1960
  • Standard Product Photo Philips 1900 series Steam iron
  • Main in-use photograph Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips 1900 series Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Product in Use Photo Philips 1900 series Steam iron GC1960
  • Product in Use Photo Philips 1900 series Steam iron GC1960
  • Emotional Benefit Photo Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips 1900 series Steam iron GC1960

تم إيقافه

1900 seriesمكواة بالبخار

GC1960/02

1 جائزة

أسرع - من البداية حتى النهاية

تحمل الحياة كماً هائلاً من الواجبات التي لا تقتصر على الأعمال المنزلية، لذا غالباً ما ترغب في إنجاز هذه الأعمال بسرعة. لذا، نقدم إليك هذه المكواة GC1960/02 العالية الجودة من Philips التي تشتمل على فتحة تعبئة وإفراغ فائقة السرعة ورأس مدبب وقاعدتها التي تضمن انزلاقاً بمنتهى النعومة.

عرض جميع المزايا

مكواة مع سرعة فائقة في تعبئة المياه وإفراغها

أسرع - من البداية حتى النهاية

  • قوة بخار 14غ/دقيقة؛ تعزيز بخار 80 غ

  • قاعدة مكواة من السيرالون الأزرق

  • حماية من الكلس

  • 1700 واط

قاعدة مطليّة بطبقة غير لاصقة

قاعدة مطليّة بطبقة غير لاصقة

إن قاعدة مكواة الملابس من Philips مطليّة بطبقة غير لاصقة مميزة لانزلاق جيد على كافة الأقمشة.

نظام مزدوج الفعالية لتنظيف الكلس لمنع تراكمه

نظام مزدوج الفعالية لتنظيف الكلس لمنع تراكمه

يمنع النظام المضاد للتكلس الثنائي الفعالية للمكواة البخارية من Philips الترسبات الكلسية من خلال أقراص مضادة للتكلس ووظيفة تنظيف الكلس سهلة الاستخدام.

بخار عمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة

بخار عمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة

تتمتع المكواة من Philips هذه بوظيفة البخار العمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة.

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الجوائز

  • صورة لـ VRS_PBTAWARD66

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