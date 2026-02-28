أسرع - من البداية حتى النهاية

تحمل الحياة كماً هائلاً من الواجبات التي لا تقتصر على الأعمال المنزلية، لذا غالباً ما ترغب في إنجاز هذه الأعمال بسرعة. لذا، نقدم إليك هذه المكواة GC1960/02 العالية الجودة من Philips التي تشتمل على فتحة تعبئة وإفراغ فائقة السرعة ورأس مدبب وقاعدتها التي تضمن انزلاقاً بمنتهى النعومة.