ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
GC1960/02
أسرع - من البداية حتى النهاية
تحمل الحياة كماً هائلاً من الواجبات التي لا تقتصر على الأعمال المنزلية، لذا غالباً ما ترغب في إنجاز هذه الأعمال بسرعة. لذا، نقدم إليك هذه المكواة GC1960/02 العالية الجودة من Philips التي تشتمل على فتحة تعبئة وإفراغ فائقة السرعة ورأس مدبب وقاعدتها التي تضمن انزلاقاً بمنتهى النعومة.
قوة بخار 14غ/دقيقة؛ تعزيز بخار 80 غ
قاعدة مكواة من السيرالون الأزرق
حماية من الكلس
1700 واط
إن قاعدة مكواة الملابس من Philips مطليّة بطبقة غير لاصقة مميزة لانزلاق جيد على كافة الأقمشة.
يمنع النظام المضاد للتكلس الثنائي الفعالية للمكواة البخارية من Philips الترسبات الكلسية من خلال أقراص مضادة للتكلس ووظيفة تنظيف الكلس سهلة الاستخدام.
تتمتع المكواة من Philips هذه بوظيفة البخار العمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة.
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