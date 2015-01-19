GC185/86
نتائج فعالة بأدنى مستوى من المجهود
إن Classic هي المكواة بدون بخار الجديدة من Philips والتي يتخطى وزنها وزن المكواة بدون بخار التقليدية. باتت عملية الكيّ أسرع وبمجهود أقل بفضل الوزن الإضافي للمكواة وقاعدتها المنزلقة والناعمة.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
إن قاعدة مكواة الملابس من Philips مطليّة بطبقة غير لاصقة مميزة لانزلاق سهل على كل الأقمشة القابلة للكيّ.
أخدود الأزرار لتسريع الكي على طول منطقة الأزرار والدرزات.
يضمن الطلاء الموجود على مسكة المكواة مسكة مريحة وصحية، لتتلاءم مع قبضة يدك بشكل جيد ولتفادي انزلاقها أثناء الكي.
يسهّل رأس المكواة الرفيع الوصول إلى أكثر الأماكن صعوبة، مثل الأزرار عند كي الثنيات وفي الزوايا.
يمكن لف سلك الطاقة حول المسند بحيث يسهل وضع الجهاز في المطبخ.
يمكن التحكم بسهولة بدرجات الحرارة المرتفعة وضبطها وتحديدها. يمكنك دائمًا الحصول على درجة الحرارة المناسبة للثياب التي تقوم بكيّها.
يضيء مؤشر درجات الحرارة أثناء إحماء المكواة وينطفئ عند وصول درجة حرارة قاعدة المكواة إلى المستوى المطلوب.
يساعد الوزن الإضافي للمكواة في تحقيق نتائج كيّ فعالة حتى على أصعب الملابس.
المواصفات التقنية
سهولة الاستخدام
إزالة التجاعيد بقوة وسرعة
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.