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  • سريعة وفعالة - مضمونة سريعة وفعالة - مضمونة سريعة وفعالة - مضمونة

    المكواة البخارية

    GC1720/27

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء
    1 جائزة

    سريعة وفعالة - مضمونة

    هناك أمور في الحياة أكثر بكثير من الأعباء المنزلية، لذلك فأنت ترغب في إنجاز هذه الأعمال بأسرع وقت ممكن. لذا، وبرأسها المدبب، وفتحات البخار المصممة بشكل فريد، وسطح الكيّ الناعم الانزلاق، تكون هذه المكواة البخارية العالية الجودة مصممة خصيصاً من أجل السرعة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    المكواة البخارية

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    سريعة وفعالة - مضمونة

    سطح كيّ معدّ للسرعة

    قدرة 1400 واط تتيح إخراج بخار عالٍ بشكل مستمر

    قدرة 1400 واط تتيح إخراج بخار عالٍ بشكل مستمر

    تسخن هذه المكواة القوية بسرعة وتحافظ على درجات حرارة عالية الاستقرار أثناء عملية الكيّ، مما يسهّل إزالة التجاعيد على أكمل وجه.

    بخار مستمر لحد 17 غ/دقيقة لإزالة التجاعيد بشكل أفضل

    بخار مستمر لحد 17 غ/دقيقة لإزالة التجاعيد بشكل أفضل

    بخار مستمر لحد 17 غ/دقيقة لإزالة التجاعيد بشكل أفضل.

    قاعدة مكواة سيرالون للحصول على انزلاق أفضل فوق الأقمشة كافةً

    قاعدة مكواة سيرالون للحصول على انزلاق أفضل فوق الأقمشة كافةً

    قاعدة مكواة سيرالون للحصول على انزلاق أفضل فوق الأقمشة كافةً.

    مِرش خفيف لترطيب الأقمشة بسهولة

    مِرش خفيف لترطيب الأقمشة بسهولة

    وظيفة المِرش هي توفير رذاذ خفيف لترطيب الأقمشة، مما يسهل عملية كيّ التجاعيد.

    تنظيف الكلس لمنع بناء طبقة كلسية على المكواة

    تنظيف الكلس لمنع بناء طبقة كلسية على المكواة

    تمكّنك وظيفة تنظيف الكلس بكل بساطة من تنظيف مكواة Philips من الجزيئات الكلسية. وهذا ما يؤدي إلى إطالة عمر المكواة.

    يساعد البخار الكثيف على إزالة أصعب التجاعيد بسهولة

    يساعد البخار الكثيف على إزالة أصعب التجاعيد بسهولة.

    مرات إعادة تعبئة أقل باستخدام خزان الماء الكبير سعة 180 ملل

    مرات إعادة تعبئة أقل مع خزان الماء الكبير سعة 180 مل لتتمكن من كي المزيد من الملابس في مرة واحدة.

    المواصفات التقنية

    • سهولة الاستخدام

      التحكم
      • ضوء مؤشر جاهزية درجة الحرارة
      • إعدادات بخار متغيرة
      وصول إلى مناطق صعبة
      أخدود الأزرار

    • يزيل التجاعيد بسهولة

      بخار كثيف مستمر لإزالة التجاعيد بشكل أفضل
      17  g/min
      رأس مدبب
      لكيّ المناطق الصعبة
      مِرش خفيف
      مِرش خفيف لترطيب الأقمشة بسهولة

    • يصل إلى المناطق الصعبة

      أخدود الأزرار
      أخدود الأزرار لتسريع الكي على طول منطقة الأزرار والدرزات

    • التحكم الكامل

      إعدادات بخار متغيرة لتناسب أنواع القماش كافةً
      نعم
      ضوء جهوزية حرارة الكي
      يشير عند الوصول إلى درجة الحرارة المعينة

    • عملية كيّ مريحة

      طول سلك الطاقة
      1,8  m
      راحة إضافية
      حرية تحريك السلك بـ 180 درجة
      إدارة الترسبات الكلسية
      نظام مزدوج الفعالية لتنظيف الكلس
      آمن في الاستخدام
      يتجاوز المعايير الدولية لاختبار السقوط

    • عملية كيّ سريعة وفعالة

      طاقة لتسخين سريع وبخار كثيف وثابت
      1400  W

    • عمر أطول

      نظام التكلس ثنائي الفاعلية
      يحول دون تراكم الكلس ويدفعه إلى خارج المكواة

    • إزالة التجاعيد

      بخار مستمر
      لغاية 17 غ/الدقيقة
      قاعدة أداة الكي
      نمط تهوية مثالي
      البخ
      نعم
      وصول إلى مناطق صعبة
      رأس مدبب

    Badge-D2C

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