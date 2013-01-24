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المكواة البخارية

GC1705
التصنيف الإجمالي / 5
  • السرعة والفاعلية - مضمونة السرعة والفاعلية - مضمونة السرعة والفاعلية - مضمونة
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    المكواة البخارية

    GC1705
    التصنيف الإجمالي / 5

    السرعة والفاعلية - مضمونة

    هناك أمور في الحياة أكثر بكثير من الأعباء المنزلية، لذلك فأنت ترغب في إنجاز هذه الأعمال بأسرع وقت ممكن. لذا، وبرأسها المدبب، وفتحات البخار المصممة بشكل فريد، وسطح الكيّ الناعم الانزلاق، تكون هذه المكواة البخارية العالية الجودة مصممة خصيصاً من أجل السرعة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    المكواة البخارية

    السرعة والفاعلية - مضمونة

    هناك أمور في الحياة أكثر بكثير من الأعباء المنزلية، لذلك فأنت ترغب في إنجاز هذه الأعمال بأسرع وقت ممكن. لذا، وبرأسها المدبب، وفتحات البخار المصممة بشكل فريد، وسطح الكيّ الناعم الانزلاق، تكون هذه المكواة البخارية العالية الجودة مصممة خصيصاً من أجل السرعة.

    السرعة والفاعلية - مضمونة

    هناك أمور في الحياة أكثر بكثير من الأعباء المنزلية، لذلك فأنت ترغب في إنجاز هذه الأعمال بأسرع وقت ممكن. لذا، وبرأسها المدبب، وفتحات البخار المصممة بشكل فريد، وسطح الكيّ الناعم الانزلاق، تكون هذه المكواة البخارية العالية الجودة مصممة خصيصاً من أجل السرعة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    المكواة البخارية

    السرعة والفاعلية - مضمونة

    هناك أمور في الحياة أكثر بكثير من الأعباء المنزلية، لذلك فأنت ترغب في إنجاز هذه الأعمال بأسرع وقت ممكن. لذا، وبرأسها المدبب، وفتحات البخار المصممة بشكل فريد، وسطح الكيّ الناعم الانزلاق، تكون هذه المكواة البخارية العالية الجودة مصممة خصيصاً من أجل السرعة.

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      السرعة والفاعلية - مضمونة

      سطح كيّ معدّ للسرعة

      بخار مستمر حتى 17 غ/دقيقة لإزالة التجاعيد بشكل أفضل

      بخار مستمر حتى 17 غ/دقيقة لإزالة التجاعيد بشكل أفضل

      بخار مستمر حتى 17 غ/دقيقة لإزالة التجاعيد بشكل أفضل

      سطح كيّ من الألمنيوم لسهولة الانزلاق فوق كافة أنواع الأقمشة

      سطح كيّ من الألمنيوم لسهولة الانزلاق فوق كافة أنواع الأقمشة

      ينزلق سطح الكيّ المتين المصنوع من الألمنيوم بسهولة فوق كافة أنواع الأقمشة، وهو مقاوم للخدش وسهل التنظيف.

      1400 واط توفر تياراً بخارياً شديداً وثابتأً

      1400 واط توفر تياراً بخارياً شديداً وثابتأً

      تسخن هذه المكواة القوية بسرعة وتحافظ على درجات حرارة عالية الاستقرار أثناء عملية الكيّ، مما يسهّل إزالة التجاعيد على أكمل وجه.

      مرش خفيف لترطيب الأقمشة بسهولة

      مرش خفيف لترطيب الأقمشة بسهولة

      وظيفة المرش هي توفير رذاذ خفيف لترطيب الأقمشة، مما يسهل عملية كيّ التجاعيد.

      فتحات البخار مصممة بأسلوب خاص للحصول على أفضل تدفق للبخار

      إن شكل فتحات البخار المصممة بأسلوب خاص يقدم بالتأكيد أفضل تدفق للبخار، مما يؤدي إلى إزالة التجاعيد بفعالية أكبر.

      تقوم وظيفة تنظيف الكلس بدفع جزيئات الطبقة الكلسية إلى خارج المكواة

      قم بغسل المرجل (الغلاية) بشكل بسيط كل 10 جلسات من الكي باستخدام وظيفة تنظيف الكلس.

      عدد مرات إعادة تعبئة أقل باستخدام خزان الماء الكبير 180 مل

      عدد مرات إعادة تعبئة أقل باستخدام خزان الماء الكبير 180 مل

      حرارة الكي-ضوء الجهوزية

      ينطفئ المؤشر الضوئي عند الوصول إلى درجة حرارة الكيّ المطلوبة

      المواصفات التقنية

      • كيّ سريع وفعال

        طاقة لتسخين سريع وبخار كثيف وثابت
        1400  واط

      • إزالة التجاعيد بسهولة

        بخار كثيف مستمر لإزالة التجاعيد بشكل أفضل
        17  غ/د
        فتحات البخار مصممة بأسلوب خاص للحصول على أفضل تدفق للبخار
        مِرش خفيف
        مِرش خفيف لترطيب الأقمشة بسهولة
        رأس مدبب
        لكيّ المناطق الصعبة

      • انزلاق ناعم

        سطح كي من الألمنيوم

      • تصل إلى المناطق الصعبة

        أخدود الأزرار
        أخدود الأزرار لتسريع الكي على طول منطقة الأزرار والدرزات

      • عملية كي مريحة

        وصلة دوارة بمقدار 180 درجة
        توفر قدرة على التحرك بحرية أثناء الكي
        سلك طاقة طويل جداً ليصل إلى أقصى مدى تريده
        1.8  م
        لفاف مدمج لسلك الطاقة لسهولة التخزين
        المكواة مناسبة للاستخدام مع ماء الحنفية

      • كيّ آمن

        تتخطى المعايير العالمية لمقاومة التقطر

      • تحكم كامل

        ضوء درجة الحرارة الجاهزة
        يشير عند الوصول إلى درجة الحرارة المعينة
        إعدادات بخار متغيرة لتناسب كافة أنواع القماش

      • مدة خدمة أطول

        تنظيف الكلس
        دفع الجزيئات الكلسية إلى خارج المكواة

      • المواصفات التقنية

        الفولتية
        220  فولت
        الطاقة
        1400  واط
        التردد
        50-60  هرتز
        المقاييس
        26.1 x‏ 11.5 x‏ 13.6  سم
        الوزن
        1.06  كغم
        سعة خزان الماء
        180  ملل

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