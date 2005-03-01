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  • بسيطة وسريعة وفعالة بسيطة وسريعة وفعالة بسيطة وسريعة وفعالة

    مكواة بالبخار

    GC1665/02

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء
    1 جائزة

    بسيطة وسريعة وفعالة

    هناك الكثير مما يحلو فعله في هذه الحياة بخلاف الواجبات المنزلية؛ ومن ثمّ تأتي رغبتك في الانتهاء منها بأسرع ما يمكن. مع خزان المياه هذا القابل للفك والفريد، أصبحت إعادة تعبئة المكواه أثناء الاستخدام أمرًا سهلاً للغاية الآن.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مكواة بالبخار

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    بسيطة وسريعة وفعالة

    مع خزان مياه قابل للفك

    بخار مستمر لحد 17 غ/دقيقة لإزالة التجاعيد بشكل أفضل

    بخار مستمر لحد 17 غ/دقيقة لإزالة التجاعيد بشكل أفضل

    بخار مستمر لحد 17 غ/دقيقة لإزالة التجاعيد بشكل أفضل.

    قدرة 1400 واط تتيح إخراج بخار عالٍ بشكل مستمر

    قدرة 1400 واط تتيح إخراج بخار عالٍ بشكل مستمر

    تسخن هذه المكواة القوية بسرعة وتحافظ على درجات حرارة عالية الاستقرار أثناء عملية الكيّ، مما يسهّل إزالة التجاعيد على أكمل وجه.

    قاعدة مكواة سيرالون للحصول على انزلاق أفضل فوق الأقمشة كافةً

    قاعدة مكواة سيرالون للحصول على انزلاق أفضل فوق الأقمشة كافةً

    قاعدة مكواة سيرالون للحصول على انزلاق أفضل فوق الأقمشة كافةً.

    تنظيف الكلس لمنع بناء طبقة كلسية على المكواة

    تنظيف الكلس لمنع بناء طبقة كلسية على المكواة

    تمكّنك وظيفة تنظيف الكلس بكل بساطة من تنظيف مكواة Philips من الجزيئات الكلسية. وهذا ما يؤدي إلى إطالة عمر المكواة.

    الرأس المدبب لكيّ المناطق الصعبة

    الرأس المدبب لكيّ المناطق الصعبة

    يتيح لك الرأس المدبب كي حتى المناطق التي يصعب الوصول إليها.

    المواصفات التقنية

    • انزلاق سلس

      قاعدة أداة الكي
      قاعدة مكواة Golden Dynaglide

    • عملية كيّ مريحة

      إدارة الترسبات الكلسية
      تنظيف الكلس

    • إزالة التجاعيد

      بخار مستمر
      لغاية 15 غ/الدقيقة

    Badge-D2C

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