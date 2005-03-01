GC1665/02
بسيطة وسريعة وفعالة
هناك الكثير مما يحلو فعله في هذه الحياة بخلاف الواجبات المنزلية؛ ومن ثمّ تأتي رغبتك في الانتهاء منها بأسرع ما يمكن. مع خزان المياه هذا القابل للفك والفريد، أصبحت إعادة تعبئة المكواه أثناء الاستخدام أمرًا سهلاً للغاية الآن.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
بخار مستمر لحد 17 غ/دقيقة لإزالة التجاعيد بشكل أفضل.
تسخن هذه المكواة القوية بسرعة وتحافظ على درجات حرارة عالية الاستقرار أثناء عملية الكيّ، مما يسهّل إزالة التجاعيد على أكمل وجه.
قاعدة مكواة سيرالون للحصول على انزلاق أفضل فوق الأقمشة كافةً.
تمكّنك وظيفة تنظيف الكلس بكل بساطة من تنظيف مكواة Philips من الجزيئات الكلسية. وهذا ما يؤدي إلى إطالة عمر المكواة.
يتيح لك الرأس المدبب كي حتى المناطق التي يصعب الوصول إليها.
انزلاق سلس
عملية كيّ مريحة
إزالة التجاعيد
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