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    GC1418/02

    GC1418/02

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    GC1418/02

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    مراجعة كل مكواة بالبخار

    تقوم شريحة تنظيف الكلس بإزالة الطبقة الكلسية من المكواة بسهولة

    تقوم شريحة تنظيف الكلس بإزالة الطبقة الكلسية من المكواة بسهولة

    يمكن تشغيل هذه المكواة البخارية باستخدام مياه الحنفية العادية. بالإضافة إلى ذلك، تسهّل وظيفة تنظيف الكلس إزالة أي ترسبات كلسية متراكمة في المكواة. للحفاظ على أداء المكواة البخارية من Philips، يجب استخدام وظيفة تنظيف الترسبات الكلسية هذه مرة في الشهر باستخدام مياه الحنفية.

    توليد بخار مستمر لغاية 13 غ/دقيقة

    توليد بخار مستمر لغاية 13 غ/دقيقة

    توليد بخار مستمر لغاية 13 غ/دقيقة

    مِرش خفيف لترطيب الأقمشة بسهولة

    مِرش خفيف لترطيب الأقمشة بسهولة

    وظيفة المِرش هي توفير رذاذ خفيف لترطيب الأقمشة، مما يسهل عملية كيّ التجاعيد.

    قاعدة مطليّة بطبقة غير لاصقة

    قاعدة مطليّة بطبقة غير لاصقة

    إن قاعدة مكواة الملابس من Philips مطليّة بطبقة غير لاصقة مميزة لانزلاق جيد على كافة الأقمشة.

    المواصفات التقنية

    • التحكم بالترسبات الكلسية

      حل تنظيف الكلس
      تنظيف ذاتي

    • سهولة الاستخدام

      حرية تحريك السلك (دوّار)
      تحريك السلك 360 درجة

    • إزالة التجاعيد بقوة وسرعة

      قاعدة أداة الكي
      غير لاصقة
      البخ
      نعم
      إعدادات بخار متغيرة
      نعم

    Badge-D2C

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