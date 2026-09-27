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Air Performer 4 في 1 من السلسلة 9000 فلتر HEPA NanoProtect

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Air Performer 4 في 1 من السلسلة 9000فلتر HEPA NanoProtect

FYM970/30

Air Performer 4 في 1 من السلسلة 9000 فلتر HEPA NanoProtect

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الدلائل والمستندات

فلتر Philips الأصلي يناسب جهاز Air Performer من السلسلة 9000 بشكل مثالي لأداء عالٍ. فلتر 3 في 1 يجمع بين HEPA NanoProtect والكربون النشط والفلتر الأولي للحماية من التلوث وحبوب اللقاح والغبار وفرو الحيوانات الأليفة والفيروسات.

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  • 27 September 2026

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