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منقي الهواء وجهاز مرطب للهواء
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Air Performer 4 في 1 من السلسلة 9000 فلتر HEPA NanoProtect
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FYM970/30
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فلتر Philips الأصلي يناسب جهاز Air Performer من السلسلة 9000 بشكل مثالي لأداء عالٍ. فلتر 3 في 1 يجمع بين HEPA NanoProtect والكربون النشط والفلتر الأولي للحماية من التلوث وحبوب اللقاح والغبار وفرو الحيوانات الأليفة والفيروسات.
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