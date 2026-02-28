فلتر يدوم طويلاً لغاية 3 سنوات

يوفر فلتر التنقية الأصلي هذا حماية مستمرة تصل إلى 3 سنوات (2)، مما يقلل من المتاعب والتكلفة. يحسب جهازك عمر الفلتر وينبهك عندما تكون هناك حاجة إلى استبداله.