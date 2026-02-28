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FYM970/30
فلتر أصلي لجهاز Air Performer من السلسلة 9000
فلتر Philips الأصلي يناسب جهاز Air Performer من السلسلة 9000 بشكل مثالي لأداء عالٍ. فلتر 3 في 1 يجمع بين HEPA NanoProtect والكربون النشط والفلتر الأولي للحماية من التلوث وحبوب اللقاح والغبار وفرو الحيوانات الأليفة والفيروسات.
متوافق مع Air Performer من السلسلة 9000
محتويات العلبة: فلتران نصف دائريان
مدة استخدام تصل إلى 3 سنوات
فلتر أصلي من Philips
فلتر تنقية بديل لجهاز Philips Air Performer 4 في 1: AMF970. يمكنك العثور على رقم الطراز الخاص بك أسفل الجهاز.
يوفر فلتر التنقية الأصلي هذا حماية مستمرة تصل إلى 3 سنوات (2)، مما يقلل من المتاعب والتكلفة. يحسب جهازك عمر الفلتر وينبهك عندما تكون هناك حاجة إلى استبداله.
الصيانة سهلة مع نظام النقر والتحرير البسيط. ما عليك سوى فتح القفل وإزالة وتنظيف أو استبدال الفلتر في ثوانٍ.
المراجعات
(1) من الهواء الذي يمر عبر الفلتر، تم اختباره وفقًا لمعيار DIN71460 باستخدام هباء NaCl 0.003 ميكرومتر و0.3 ميكرومتر، معهد iUTA.
(2) المتوسط المحتسب يعتمد عمر الفلتر على جودة الهواء والاستخدام.