المنتجاتالدعم
en/ar

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

  • فلتر أصلي لجهاز Air Performer من السلسلة 9000
  • فلتر أصلي لجهاز Air Performer من السلسلة 9000
  • فلتر أصلي لجهاز Air Performer من السلسلة 9000
  • فلتر أصلي لجهاز Air Performer من السلسلة 9000
  • فلتر أصلي لجهاز Air Performer من السلسلة 9000
  • فلتر أصلي لجهاز Air Performer من السلسلة 9000
  • فلتر أصلي لجهاز Air Performer من السلسلة 9000
  • فلتر أصلي لجهاز Air Performer من السلسلة 9000
  • فلتر أصلي لجهاز Air Performer من السلسلة 9000
  • فلتر أصلي لجهاز Air Performer من السلسلة 9000
  • فلتر أصلي لجهاز Air Performer من السلسلة 9000
  • فلتر أصلي لجهاز Air Performer من السلسلة 9000

Air Performer 4 في 1 من السلسلة 9000فلتر HEPA NanoProtect

FYM970/30

فلتر أصلي لجهاز Air Performer من السلسلة 9000

فلتر Philips الأصلي يناسب جهاز Air Performer من السلسلة 9000 بشكل مثالي لأداء عالٍ. فلتر 3 في 1 يجمع بين HEPA NanoProtect والكربون النشط والفلتر الأولي للحماية من التلوث وحبوب اللقاح والغبار وفرو الحيوانات الأليفة والفيروسات.

عرض جميع المزايا

يلتقط بفعالية الجسيمات النانوية بنسبة 99.97% (1)

فلتر أصلي لجهاز Air Performer من السلسلة 9000

  • متوافق مع Air Performer من السلسلة 9000

  • محتويات العلبة: فلتران نصف دائريان

  • مدة استخدام تصل إلى 3 سنوات

  • فلتر أصلي من Philips

متوافق مع Philips Air Performer من السلسلة 9000

متوافق مع Philips Air Performer من السلسلة 9000

فلتر تنقية بديل لجهاز Philips Air Performer 4 في 1: AMF970. يمكنك العثور على رقم الطراز الخاص بك أسفل الجهاز.

فلتر يدوم طويلاً لغاية 3 سنوات

فلتر يدوم طويلاً لغاية 3 سنوات

يوفر فلتر التنقية الأصلي هذا حماية مستمرة تصل إلى 3 سنوات (2)، مما يقلل من المتاعب والتكلفة. يحسب جهازك عمر الفلتر وينبهك عندما تكون هناك حاجة إلى استبداله.

نظام النقر والتحرير السهل

نظام النقر والتحرير السهل

الصيانة سهلة مع نظام النقر والتحرير البسيط. ما عليك سوى فتح القفل وإزالة وتنظيف أو استبدال الفلتر في ثوانٍ.

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح

المراجعات

اشترك في نشرة Philips الإخبارية للحصول على عروض حصرية

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.

أرغب في تلقي رسائل ترويجية—استنادًا إلى تفضيلاتي وسلوكي—حول منتجات Philips وخدماتها وفعالياتها وعروضها. يمكنني إلغاء الاشتراك بسهولة في أي وقت!

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.
إخلاء المسؤولية

  1. (1) من الهواء الذي يمر عبر الفلتر، تم اختباره وفقًا لمعيار DIN71460 باستخدام هباء NaCl 0.003 ميكرومتر و0.3 ميكرومتر، معهد iUTA.

  2. (2) المتوسط المحتسب يعتمد عمر الفلتر على جودة الهواء والاستخدام.