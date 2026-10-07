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PureProtect Quiet من السلسلة 2200 فلتر HEPA NanoProtect

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PureProtect Quiet من السلسلة 2200فلتر HEPA NanoProtect

FY2200/30

PureProtect Quiet من السلسلة 2200 فلتر HEPA NanoProtect

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الدلائل والمستندات

فلاتر بديلة أصلية لجهاز تنقية الهواء: فلتر HEPA NanoProtect من نوع 3 في 1، وطبقة كربون نشط وفلتر أولي للحماية من التلوث وحبوب اللقاح والغبار ووبر الحيوانات الأليفة والفيروسات.

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  • 7 October 2026

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