PureProtect Quiet من السلسلة 2200

ضمان لمدة عامين
FY2200/30
فلاتر أصلية لجهاز تنقية الهواء PureProtect 2200
فلاتر بديلة أصلية لجهاز تنقية الهواء: فلتر HEPA NanoProtect من نوع 3 في 1، وطبقة كربون نشط وفلتر أولي للحماية من التلوث وحبوب اللقاح والغبار ووبر الحيوانات الأليفة والفيروسات.
متوافق مع السلسلة 2200
بداخل الصندوق: فلتر واحد
عمر افتراضي يبلغ 3 أشهر
فلتر أصلي من Philips
فلاتر بديلة لأجهزة تنقية الهواء PureProtect من السلسلة 2200 من Philips: الطُرز AC2210، وAC2220، وAC2221. وطراز جهاز تنقية الهواء مكتوب على الجزء الخلفي من الجهاز.
تضمن الفلاتر الأصلية الأداء الأمثل لغاية 3 سنوات (2)، ما يقلل من العناء والتكلفة. يحسب جهاز التنقية عمر الفلتر وينبهك عند الحاجة إلى استبداله.
يوفر تصميم الفلتر القابل للطي لدينا التغليف ويستخدم بلاستيك أقل بنسبة 35%، ما يقلل من بصمتنا الكربونية.
المراجعات
(1) من الهواء الذي يمر عبر الفلتر، تم الاختبار وفقًا للمعيار DIN71460 باستخدام رذاذ كلوريد الصوديوم بحجم 0,003 ميكرومتر و0,3 ميكرومتر، من قِبل معهد الطاقة والتكنولوجيا البيئية
(2) المتوسط المحتسب يعتمد عمر الفلتر على جودة الهواء والاستخدام.
(3) مقابل التغليف غير القابل للطي FY2200