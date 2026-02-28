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  • Air purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Cobra, PureProtect Quiet, 2200 series, FY2200
  • Air purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Cobra, PureProtect Quiet, 2200 series, FY2200
  • Air purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Cobra, PureProtect Quiet, 2200 series, FY2200
  • Air purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Cobra, PureProtect Quiet, 2200 series, FY2200
  • Air purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Cobra, PureProtect Quiet, 2200 series, FY2200
  • Air purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Cobra, PureProtect Quiet, 2200 series, FY2200
  • Air purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Cobra, PureProtect Quiet, 2200 series, FY2200
  • Air purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Cobra, PureProtect Quiet, 2200 series, FY2200
  • Air purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Cobra, PureProtect Quiet, 2200 series, FY2200
  • Air purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Cobra, PureProtect Quiet, 2200 series, FY2200
  • Air purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Cobra, PureProtect Quiet, 2200 series, FY2200
  • Air purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Cobra, PureProtect Quiet, 2200 series, FY2200

PureProtect Quiet من السلسلة 2200فلتر HEPA NanoProtect

FY2200/30

فلاتر أصلية لجهاز تنقية الهواء PureProtect 2200

فلاتر بديلة أصلية لجهاز تنقية الهواء: فلتر HEPA NanoProtect من نوع 3 في 1، وطبقة كربون نشط وفلتر أولي للحماية من التلوث وحبوب اللقاح والغبار ووبر الحيوانات الأليفة والفيروسات.

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PureProtect Quiet من السلسلة 2200

PureProtect Quiet من السلسلة 2200
جهاز تنقية هواء ذكي

AC2220/10

يلتقط بفعالية الجسيمات النانوية بنسبة 99.97% (1)

فلاتر أصلية لجهاز تنقية الهواء PureProtect 2200

  • متوافق مع السلسلة 2200

  • بداخل الصندوق: فلتر واحد

  • عمر افتراضي يبلغ 3 أشهر

  • فلتر أصلي من Philips

متوافق مع PureProtect Quiet من Philips من السلسلة 2200

متوافق مع PureProtect Quiet من Philips من السلسلة 2200

فلاتر بديلة لأجهزة تنقية الهواء PureProtect من السلسلة 2200 من Philips: الطُرز AC2210، وAC2220، وAC2221. وطراز جهاز تنقية الهواء مكتوب على الجزء الخلفي من الجهاز.

فلتر يدوم طويلاً لغاية 3 سنوات

فلتر يدوم طويلاً لغاية 3 سنوات

تضمن الفلاتر الأصلية الأداء الأمثل لغاية 3 سنوات (2)، ما يقلل من العناء والتكلفة. يحسب جهاز التنقية عمر الفلتر وينبهك عند الحاجة إلى استبداله.

تصميم مستدام مع عبوة أصغر بنسبة 30%

تصميم مستدام مع عبوة أصغر بنسبة 30%

يوفر تصميم الفلتر القابل للطي لدينا التغليف ويستخدم بلاستيك أقل بنسبة 35%، ما يقلل من بصمتنا الكربونية.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. (1) من الهواء الذي يمر عبر الفلتر، تم الاختبار وفقًا للمعيار DIN71460 باستخدام رذاذ كلوريد الصوديوم بحجم 0,003 ميكرومتر و0,3 ميكرومتر، من قِبل معهد الطاقة والتكنولوجيا البيئية

  2. (2) المتوسط المحتسب يعتمد عمر الفلتر على جودة الهواء والاستخدام.

  3. (3) مقابل التغليف غير القابل للطي FY2200