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نتائج رائعة بلمح البصر
مجموعة Jewel مثالية للذين يرغبون بالحصول على نتائج رائعة بسرعة. تأتي مصحوبة بفوهة Tri-Active المبتكرة، مما يوفر ثلاث حركات تنظيف بضربة واحدة. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
نتائج رائعة بلمح البصر
مجموعة Jewel مثالية للذين يرغبون بالحصول على نتائج رائعة بسرعة. تأتي مصحوبة بفوهة Tri-Active المبتكرة، مما يوفر ثلاث حركات تنظيف بضربة واحدة. إكتشف كلّ المميزات
نتائج رائعة بلمح البصر
مجموعة Jewel مثالية للذين يرغبون بالحصول على نتائج رائعة بسرعة. تأتي مصحوبة بفوهة Tri-Active المبتكرة، مما يوفر ثلاث حركات تنظيف بضربة واحدة. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
نتائج رائعة بلمح البصر
مجموعة Jewel مثالية للذين يرغبون بالحصول على نتائج رائعة بسرعة. تأتي مصحوبة بفوهة Tri-Active المبتكرة، مما يوفر ثلاث حركات تنظيف بضربة واحدة. إكتشف كلّ المميزات
تتيح لك فوهة الفرشاة الفائقة السرعة تنظيفًا عميقًا للسجاد وإزالة الشعر والمواد المخفوقة بشكل سيرع عن السجاد. تزيل الفرشاة الدوّارة جزيئات الغبار الصغيرة والشعر بفعالية، مما يمنحك أداء تنظيف أفضل بنسبة 25% على السجاد. كما تمنع عجلات الفوهة حدوث تلف في حال الاستخدام على الأرضيات الصلبة.
تقوم فوهة TriActive بتنظيف أرضيتك بثلاث طرق بحركة واحدة: 1) تشفط الفتحة الأكبر في رأس الفوهة القطع الكبيرة بسهولة. 2) تتمتع بفعالية تنظيف قصوى بفضل انسياب الهواء عبر الفوهة بأقصى حد ممكن. 3) تنظف الفرشاتان الثنائيتان الجوانب الغبار والأوساخ بشكل جيد بجانب الأثاث والجدران.
محرك بقوة 2000 واط فائق الفعالية يولد طاقة امتصاص 450 واط كحدٍّ أقصى لنتائج تنظيف ممتازة.
كي تعطي Jewel رائحة نظافة منعشة مميزة، تأتي كل واحدة منها مع تحكم عطر فعال مدمج كلياً وقابل للضبط. تتوافر الحبيبات المعطرة بعطر الزهور (FC8025) وعطر الليمون (FC8026).
يلتقط فلتر Super Clean Air HEPA 12 هذا 99,5% على الأقل من كل الطفيليات الميكروسكوبية المؤذية المسببة للحساسيات التنفسية.
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