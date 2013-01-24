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مكنسة كهربائية مع كيس

FC9067/01
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • نتائج رائعة بلمح البصر نتائج رائعة بلمح البصر نتائج رائعة بلمح البصر
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    مكنسة كهربائية مع كيس

    FC9067/01
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    نتائج رائعة بلمح البصر

    مجموعة Jewel مثالية للذين يرغبون بالحصول على نتائج رائعة بسرعة. تأتي مصحوبة بفوهة Tri-Active المبتكرة، مما يوفر ثلاث حركات تنظيف بضربة واحدة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مكنسة كهربائية مع كيس

    نتائج رائعة بلمح البصر

    مجموعة Jewel مثالية للذين يرغبون بالحصول على نتائج رائعة بسرعة. تأتي مصحوبة بفوهة Tri-Active المبتكرة، مما يوفر ثلاث حركات تنظيف بضربة واحدة. إكتشف كلّ المميزات

    نتائج رائعة بلمح البصر

    مجموعة Jewel مثالية للذين يرغبون بالحصول على نتائج رائعة بسرعة. تأتي مصحوبة بفوهة Tri-Active المبتكرة، مما يوفر ثلاث حركات تنظيف بضربة واحدة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مكنسة كهربائية مع كيس

    نتائج رائعة بلمح البصر

    مجموعة Jewel مثالية للذين يرغبون بالحصول على نتائج رائعة بسرعة. تأتي مصحوبة بفوهة Tri-Active المبتكرة، مما يوفر ثلاث حركات تنظيف بضربة واحدة. إكتشف كلّ المميزات

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      نتائج رائعة بلمح البصر

      فوهة Tri-active بحركة فريدة 3 في 1

      • الاهتمام بالحيوانات
      فوهة الفرشاة الفائقة السرعة تزيل 25% من الشعر والغبار

      فوهة الفرشاة الفائقة السرعة تزيل 25% من الشعر والغبار

      تتيح لك فوهة الفرشاة الفائقة السرعة تنظيفًا عميقًا للسجاد وإزالة الشعر والمواد المخفوقة بشكل سيرع عن السجاد. تزيل الفرشاة الدوّارة جزيئات الغبار الصغيرة والشعر بفعالية، مما يمنحك أداء تنظيف أفضل بنسبة 25% على السجاد. كما تمنع عجلات الفوهة حدوث تلف في حال الاستخدام على الأرضيات الصلبة.

      فوهة TriActive بحركة فريدة 3 في 1

      فوهة TriActive بحركة فريدة 3 في 1

      تقوم فوهة TriActive بتنظيف أرضيتك بثلاث طرق بحركة واحدة: 1) تشفط الفتحة الأكبر في رأس الفوهة القطع الكبيرة بسهولة. 2) تتمتع بفعالية تنظيف قصوى بفضل انسياب الهواء عبر الفوهة بأقصى حد ممكن. 3) تنظف الفرشاتان الثنائيتان الجوانب الغبار والأوساخ بشكل جيد بجانب الأثاث والجدران.

      محرك بقوة 2000 واط يولد طاقة امتصاص 450 واط كحدٍّ أقصى

      محرك بقوة 2000 واط يولد طاقة امتصاص 450 واط كحدٍّ أقصى

      محرك بقوة 2000 واط فائق الفعالية يولد طاقة امتصاص 450 واط كحدٍّ أقصى لنتائج تنظيف ممتازة.

      ينشر تحكم العطر الفعال رائحة ذكية

      ينشر تحكم العطر الفعال رائحة ذكية

      كي تعطي Jewel رائحة نظافة منعشة مميزة، تأتي كل واحدة منها مع تحكم عطر فعال مدمج كلياً وقابل للضبط. تتوافر الحبيبات المعطرة بعطر الزهور (FC8025) وعطر الليمون (FC8026).

      مرشح Super Clean Air HEPA 12 مع تصفية بنسبة 99.5 بالمائة

      مرشح Super Clean Air HEPA 12 مع تصفية بنسبة 99.5 بالمائة

      يلتقط فلتر Super Clean Air HEPA 12 هذا 99,5% على الأقل من كل الطفيليات الميكروسكوبية المؤذية المسببة للحساسيات التنفسية.

      المواصفات التقنية

      • مدى الاستفادة

        نوع الأنبوب
        أنبوب تلسكوبي مطلي بالمعدن مؤلف من قطعتين
        وصلات الأنبوب
        زر
        دائرة العمل نصف القطرية
        10 m
        التحكم بالطاقة
        التحكم بالطاقة على الجهاز
        علبة التنظيف المريح
        نعم
        مقبض الحمل
        الجهة الأمامية
        مؤشر لامتلاء كيس الغبار
        نعم
        نوع العجلات
        مطاط
        طول سلك الطاقة
        7 m

      • الفوهات والملحقات

        الملحقات المضمّنة
        • أداة تنظيف الشقوق
        • فوهة صغيرة
        مخزن الملحقات
        على المسكة اليدويّة
        فوهة إضافية
        Turbo brush
        فوهة عادية
        فوهة TriActive

      • تصفية

        سعة كيس الغبار
        3 لتر
        نوع كيس الغبار
        s-bag
        مرشح لمخرج الهواء
        مرشح Super Clean Air HEPA 12

      • Performance

        مستوى الضجيج (Lc IEC)
        76 ديسيبل
        طاقة الإدخال (IEC)
        1800 W
        المكنسة الكهربائية (الحد الأقصى)
        32 kPa
        انسياب الهواء (الحد الأقصى)
        43 لتر/الثانية
        قوة الامتصاص (حد أقصى)
        450 W
        قوة الإدخال (الحد الأقصى)
        1800 W

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