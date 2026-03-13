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Performer Active مكنسة كهربائية مع كيس

تم إيقافه

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Performer Activeمكنسة كهربائية مع كيس

FC8585/01

Performer Active مكنسة كهربائية مع كيس

تم إيقافه

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الدلائل والمستندات

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • ZIP ملف, 631.9 kB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips Performer Active Vacuum cleaner with bag

  • PDF ملف, 2.1 MB
  • 13 March 2026

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