تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.
ضمان لمدة عامين
EasyLife مكنسة كهربائية بدون كيس
تم إيقافه
الدعم
FC8146/01
الانتقال إلى المتجر
تسجيل الدخول أو إنشاء حساب
ستتمكّن من الوصول إلى الدلائل والدعم المخصص والمزيد غير ذلك على الفور. كذلك، فهو يتميّز بالسرعة والسهولة.
User Manual Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
صُممت مكنسة EasyLife للحصول على نتائج تنظيف عالية الجودة واستهلاك طاقة أقل من المكانس الكهربائية العادية. إضافة إلى ذلك، يمكنك إفراغ الكيس بسهولة بكبسة زر واحدة من دون توسيخ يديك.
الجميع (2)
أين يمكنني العثور على رقم الطراز والرقم التسلسلي للمكنسة الكهربائية من Philips؟
كيف أنظّف فلتر المكنسة الكهربائية من Philips؟
قوة الشفط للمكنسة الكهربائية من Philips منخفضة
أشعر بصدمات كهربائية عند استخدام المكنسة الكهربائية من Philips