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EasyLife مكنسة كهربائية بدون كيس

تم إيقافه

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EasyLifeمكنسة كهربائية بدون كيس

FC8146/01

EasyLife مكنسة كهربائية بدون كيس

تم إيقافه

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الدلائل والمستندات

User Manual Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner

  • PDF ملف, 9.8 MB
  • 13 March 2026

صُممت مكنسة EasyLife للحصول على نتائج تنظيف عالية الجودة واستهلاك طاقة أقل من المكانس الكهربائية العادية. إضافة إلى ذلك، يمكنك إفراغ الكيس بسهولة بكبسة زر واحدة من دون توسيخ يديك.

  • PDF ملف
  • 25 June 2026

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