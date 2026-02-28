توفير لحد 20% من استهلاك الطاقة*

صُممت مكنسة EasyLife للحصول على نتائج تنظيف عالية الجودة واستهلاك طاقة أقل من المكانس الكهربائية العادية. إضافة إلى ذلك، يمكنك إفراغ الكيس بسهولة بكبسة زر واحدة من دون توسيخ يديك.