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  • Standard Product Photo Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Product Detail Photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner FC8146/01
  • Product Detail Photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner FC8146/01
  • Alternative Product Photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Product Lifestyle Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner FC8146/01
  • Product in Use Photo Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Emotional Benefit Photo Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner FC8146/01
  • Packaging photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Standard Product Photo Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Product Detail Photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner FC8146/01
  • Product Detail Photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner FC8146/01
  • Alternative Product Photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Product Lifestyle Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner FC8146/01
  • Product in Use Photo Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Emotional Benefit Photo Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner FC8146/01
  • Packaging photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner

تم إيقافه

EasyLifeمكنسة كهربائية بدون كيس

FC8146/01

توفير لحد 20% من استهلاك الطاقة*

صُممت مكنسة EasyLife للحصول على نتائج تنظيف عالية الجودة واستهلاك طاقة أقل من المكانس الكهربائية العادية. إضافة إلى ذلك، يمكنك إفراغ الكيس بسهولة بكبسة زر واحدة من دون توسيخ يديك.

عرض جميع المزايا

مكنسة كهربائية لتوفير استهلاك الطاقة

توفير لحد 20% من استهلاك الطاقة*

  • 1400 واط

  • أرضيات خشبية

محرك بقوة 1400 واط يولد قوة امتصاص 300 واط كحدّ أقصى

محرك بقوة 1400 واط يولد قوة امتصاص 300 واط كحدّ أقصى

يولّد المحرك بقوة 1400 واط قوة امتصاص بقوة 300 واط كحد أقصى، مما يعني استهلاكًا أقل للطاقة لكن من دون المساومة على نتائج التنظيف.

يشير ضوء المؤشر إلى ضرورة إفراغ الوعاء

يشير ضوء المؤشر إلى ضرورة إفراغ الوعاء

يضيء ضوء المؤشر عند امتلاء الوعاء ويكون بحاجة إلى التفريغ. تضمن لك تعبئة الوعاء والفلتر وتفريغهما الحفاظ على أداء التنظيف المثالي.

مقبض لإخراج حاوية الغبار بسهولة

يساعدك المقبض على إخراج الغبار بسهولة ووضعه في حاوية القمامة.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
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  1. مقارنة مع المكنسة الكهربائية بقوة 2000 واط. قياسات Philips الداخلية، 2010.