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تم إيقافه
FC8146/01
توفير لحد 20% من استهلاك الطاقة*
صُممت مكنسة EasyLife للحصول على نتائج تنظيف عالية الجودة واستهلاك طاقة أقل من المكانس الكهربائية العادية. إضافة إلى ذلك، يمكنك إفراغ الكيس بسهولة بكبسة زر واحدة من دون توسيخ يديك.
1400 واط
أرضيات خشبية
يولّد المحرك بقوة 1400 واط قوة امتصاص بقوة 300 واط كحد أقصى، مما يعني استهلاكًا أقل للطاقة لكن من دون المساومة على نتائج التنظيف.
يضيء ضوء المؤشر عند امتلاء الوعاء ويكون بحاجة إلى التفريغ. تضمن لك تعبئة الوعاء والفلتر وتفريغهما الحفاظ على أداء التنظيف المثالي.
يساعدك المقبض على إخراج الغبار بسهولة ووضعه في حاوية القمامة.
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المراجعات
مقارنة مع المكنسة الكهربائية بقوة 2000 واط. قياسات Philips الداخلية، 2010.