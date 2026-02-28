إعداد منبه أيام الأسبوع/عطلة نهاية الأسبوع لتتوافق مع نمط حياتك

تم تصميم الساعة المزودة براديو هذه مع وضع أنماط الحياة اليومية العصرية في الاعتبار، حيث تتضمن ميزة المنبه المزدوج الذي يسمح لك بتعيين أوقات تنبيه مختلفة لأيام الأسبوع وعطلات نهاية الأسبوع، أو حتى تخصيص إعدادات تنبيه مختلفة لكل منهما. يمكن أيضًا ضبط إعدادات المنبه على أوقات تنبيه واحدة للأسبوع بأكمله من يوم الاثنين وحتى الأحد. أو يمكنك تعيين المنبه لإيقاظك مبكرًا في أيام الأسبوع التي تبدأ من الاثنين إلى الخميس، وإيقاظك في الوقت الذي تحب يومَي السبت والأحد. ومهما كان اختيارك، فإن هذه الميزات المريحة توفر عليك مشقة ضبط أوقات تنبيه مختلفة كل ليلة.