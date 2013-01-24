كل منتج له رقم موديل (نموذج) مختلف. يبدأ رقم الموديل (النموذج) عادة بأحرف تليها مجموعة أرقام. مثلاً: GC6440، 10/37PFL7403D أو02/SA1300
يوجد عدة طرق لتحديد رقم الموديل (النموذج):
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رغوة ناعمة ورائعة
يمنحك جهاز إزباد الحليب من Philips الحرية الكاملة للاستمتاع بمجموعة متنوعة من وصفات القهوة الساخنة والباردة في المنزل. فيمكنك تحضير القهوة ومشروبات الحليب بنكهة غنية مع رغوة حليب ناعمة ورائعة، بفضل أداة الخفق المبتكرة المخصصة للإزباد. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
رغوة ناعمة ورائعة
يمنحك جهاز إزباد الحليب من Philips الحرية الكاملة للاستمتاع بمجموعة متنوعة من وصفات القهوة الساخنة والباردة في المنزل. فيمكنك تحضير القهوة ومشروبات الحليب بنكهة غنية مع رغوة حليب ناعمة ورائعة، بفضل أداة الخفق المبتكرة المخصصة للإزباد. إكتشف كلّ المميزات
رغوة ناعمة ورائعة
يمنحك جهاز إزباد الحليب من Philips الحرية الكاملة للاستمتاع بمجموعة متنوعة من وصفات القهوة الساخنة والباردة في المنزل. فيمكنك تحضير القهوة ومشروبات الحليب بنكهة غنية مع رغوة حليب ناعمة ورائعة، بفضل أداة الخفق المبتكرة المخصصة للإزباد. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
رغوة ناعمة ورائعة
يمنحك جهاز إزباد الحليب من Philips الحرية الكاملة للاستمتاع بمجموعة متنوعة من وصفات القهوة الساخنة والباردة في المنزل. فيمكنك تحضير القهوة ومشروبات الحليب بنكهة غنية مع رغوة حليب ناعمة ورائعة، بفضل أداة الخفق المبتكرة المخصصة للإزباد. إكتشف كلّ المميزات
كل منتج له رقم موديل (نموذج) مختلف. يبدأ رقم الموديل (النموذج) عادة بأحرف تليها مجموعة أرقام. مثلاً: GC6440، 10/37PFL7403D أو02/SA1300
يوجد عدة طرق لتحديد رقم الموديل (النموذج):
HD7447/00
HD7457/20
HD7762/00
لتحضير مجموعة متنوعة من وصفات القهوة اللذيذة الساخنة والباردة مثل الكابوتشينو واللاتيه، وأيضًا لتحضير مشروبات الحليب اللذيذة مثل الشاي بالحليب.
يوفر لك جهاز إزباد الحليب حرية ابتكار مجموعة متنوعة من وصفات القهوة الساخنة والباردة والاستمتاع بها في المنزل مثل اللاتيه ماكياتو أو الكابوتشينو أو القهوة المثلجة المثالية.
لا يتطلب تنظيف خفاقة الحليب من Philips أكثر من تشطيفها ومسحها بالمنشفة بفضل الطلاء المانع للالتصاق.
تم تزويد جهاز إزباد الحليب من Philips بأداة خفق وغطاء قابلَين للغسل في الجلاية لعملية تنظيف سهلة.
مع سعة 120 مل، ستكفيك كمية رغوة الحليب المحضّرة في خفاقة الحليب من Philips لإعداد كوبَين.
يمكن رفع جهاز إزباد الحليب عن القاعدة لسكب رغوة الحليب بسهولة تامة، كما يسهّل الموصل المستدير تثبيت جهاز إزباد الحليب في مكانه.
يقدّم لك جهاز إزباد الحليب هذا زرًا يعمل بلمسة واحدة لتشغيل سهل.
التصميم
اللون الخارجي
بلد المنشأ
المواصفات العامّة
الخدمة
الاستدامة
المواصفات التقنية
الوزن والأبعاد