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تسريحات تدوم طويلاً
مجموعة Prestige style من Philips مع جهاز Auto curler وفرشاة مسخّنة لتمليس الشعر للحصول على تسريحات مثالية وتدوم طويلاً. تأتي أيضًا مع حقيبة أنيقة وفاخرة. ابتكري تسريحتك الخاصة بسرعة وسهولة: شعر متموّج ومتألق أو شعر مالس بمظهر طبيعي. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تسريحات تدوم طويلاً
مجموعة Prestige style من Philips مع جهاز Auto curler وفرشاة مسخّنة لتمليس الشعر للحصول على تسريحات مثالية وتدوم طويلاً. تأتي أيضًا مع حقيبة أنيقة وفاخرة. ابتكري تسريحتك الخاصة بسرعة وسهولة: شعر متموّج ومتألق أو شعر مالس بمظهر طبيعي. إكتشف كلّ المميزات
تسريحات تدوم طويلاً
مجموعة Prestige style من Philips مع جهاز Auto curler وفرشاة مسخّنة لتمليس الشعر للحصول على تسريحات مثالية وتدوم طويلاً. تأتي أيضًا مع حقيبة أنيقة وفاخرة. ابتكري تسريحتك الخاصة بسرعة وسهولة: شعر متموّج ومتألق أو شعر مالس بمظهر طبيعي. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تسريحات تدوم طويلاً
مجموعة Prestige style من Philips مع جهاز Auto curler وفرشاة مسخّنة لتمليس الشعر للحصول على تسريحات مثالية وتدوم طويلاً. تأتي أيضًا مع حقيبة أنيقة وفاخرة. ابتكري تسريحتك الخاصة بسرعة وسهولة: شعر متموّج ومتألق أو شعر مالس بمظهر طبيعي. إكتشف كلّ المميزات
تموّجات متألّقة وتدوم طويلاً بكبسة زر. تقوم تقنية تعزيز التموّجات بتجعيد كل خصلة شعر تمامًا مثل حلاّق الشعر الاحترافي. احصلي على نتائج مشابهة لصالون التجميل من راحة منزلك.
يتميّز جهاز auto curler هذا بتصميم مفتوح وفريد مع جزء أسطواني أطول مخصص للتجعيد. يمكنك الآن تسريح كمية شعر مضاعفة في كل مرة فتصبحين جاهزة للانطلاق في نصف الوقت*.
تمنحك واقيات التموجات الذكية والفريدة التي نقدّمها تموّجات متألقة وتدوم طويلاً. فهي تدور لاتّباع انسياب شعرك، وتقوم بلفّه برفق حول الجزء الأسطواني المخصص للتجعيد في الوقت نفسه. بالتالي، يتم تجعيد كل خصلة بشكل متساوٍ وعلى درجة حرارة يمكن التحكّم بها، ما يمنحك نتائج مثالية في كل مرة. اشعري وكأنك تملكين حلاق شعر خاص بك في المنزل.
نضمن لك تسريحة شعر متألقة كيفما اخترت تسريحه، بدءًا من التموجات المنسدلة ووصولاً إلى التموّجات المشدودة. اختاري إعدادات درجة الحرارة والوقت والتجعيد للحصول على التسريحة التي تريدينها في كل مرة.
يسمح تصميم الشعيرات الثلاثي بفصل الشعر وتمليسه مع حماية فروة رأسك من الحرارة.
يسمح تصميم الفرشاة على شكل مجداف بتمليس كمية أكبر من الشعر بتمريرة واحدة.
تقوم تقنيتا MoistureProtect وThermoProtect بحماية شعرك من الإحماء المفرط من خلال ضمان الحفاظ على درجة الحرارة المثالية. استمتعي بلمعان شعرك الطبيعي.
تم تصميم الحقيبة الأنيقة والفاخرة لتخزين كلا الجهازين بشكل آمن ولحمايتهما، كما أنها رائعة للاستخدام أثناء السفر.
يحتوي كل من الجزء الأسطواني المخصص للتجعيد وشعيرات الفرشاة على طبقة من زيت الأركان لانزلاق سلس ولأعلى مستوى من اللمعان.
تقنيات العناية
المواصفات التقنية
الميزات
نوع الشعر
الملحقات
فرشاة مسخّنة لتمليس الشعر
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