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StyleCare

لتسريحات متنوعة

BHH822/05
التصنيف الإجمالي / 5
  • تسريحات إضافية عند الطلب تسريحات إضافية عند الطلب تسريحات إضافية عند الطلب
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    StyleCare لتسريحات متنوعة

    BHH822/05
    التصنيف الإجمالي / 5

    تسريحات إضافية عند الطلب

    تألقي كل يوم بتسريحة جديدة! يمكنك ابتكار أكثر من 15 تسريحة بفضل مسرّح الشعر المتعدد الوظائف من Philips المرفق بدليل تسريح، بدءًا من الشعر المثالي أو المالس أو الكثيف أو المتموج ووصولاً إلى الشعر المرفوع والمزيد غير ذلك. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    StyleCare لتسريحات متنوعة

    تسريحات إضافية عند الطلب

    تألقي كل يوم بتسريحة جديدة! يمكنك ابتكار أكثر من 15 تسريحة بفضل مسرّح الشعر المتعدد الوظائف من Philips المرفق بدليل تسريح، بدءًا من الشعر المثالي أو المالس أو الكثيف أو المتموج ووصولاً إلى الشعر المرفوع والمزيد غير ذلك. إكتشف كلّ المميزات

    تسريحات إضافية عند الطلب

    تألقي كل يوم بتسريحة جديدة! يمكنك ابتكار أكثر من 15 تسريحة بفضل مسرّح الشعر المتعدد الوظائف من Philips المرفق بدليل تسريح، بدءًا من الشعر المثالي أو المالس أو الكثيف أو المتموج ووصولاً إلى الشعر المرفوع والمزيد غير ذلك. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    StyleCare لتسريحات متنوعة

    تسريحات إضافية عند الطلب

    تألقي كل يوم بتسريحة جديدة! يمكنك ابتكار أكثر من 15 تسريحة بفضل مسرّح الشعر المتعدد الوظائف من Philips المرفق بدليل تسريح، بدءًا من الشعر المثالي أو المالس أو الكثيف أو المتموج ووصولاً إلى الشعر المرفوع والمزيد غير ذلك. إكتشف كلّ المميزات

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      تسريحات إضافية عند الطلب

      15 ملحقًا ودليل تسريحات لإطلالات متنوعة

      • أكثر من 15 تسريحة بجهاز متكامل
      • 15 ملحقًا
      • دليل التسريحات
      • تقنية OneClick
      جهاز تمليس الشعر بحجم 80 مم لشعر ناعم

      جهاز تمليس الشعر بحجم 80 مم لشعر ناعم

      لوحا تمليس بحجم 80 مم لنتائج ناعمة مثالية.

      جزء أسطواني للتجعيد بحجم 25 مم لتموجات عريضة أو مشدودة

      جزء أسطواني للتجعيد بحجم 25 مم لتموجات عريضة أو مشدودة

      جزء أسطواني للتجعيد بحجم 25 مم لتموجات مشدودة أو منسدلة.

      فرشاة ساخنة بحجم 32 مم لشعر كثيف وأنيق

      فرشاة ساخنة بحجم 32 مم لشعر كثيف وأنيق

      ما عليك سوى تمشيط شعرك للحصول على شعر كثيف ومثالي.

      دليل تسريحات و11 ملحقًا مفيدًا للحصول على أكثر من 15 تسريحة

      دليل تسريحات و11 ملحقًا مفيدًا للحصول على أكثر من 15 تسريحة

      تم توفير دليل تسريح وكل الملحقات التي تحتاجين إليها للحصول على أكثر من 15 تسريحة! تشمل مجموعة التسريح رباطَين مطاطيَين و4 عقد شعر قماشية ومطاطية صغيرة ومشبكًا للشعر و4 دبابيس صغيرة ومشطًا ودبوسَين لولبيَين لتسريحة شعر سهلة. وبفضل الدبوس لسحب الشعر والدبوس لرفع الشعر والدبوس العادي والمشبك المقوّس والمشط الصغير، ستتمكنين من ابتكار تسريحات رائعة والتألق بها!

      تقنية OneClick لتبديل الملحقات بطريقة سريعة وسهلة

      تقنية OneClick لتبديل الملحقات بطريقة سريعة وسهلة

      لم يكن تبديل الملحقات يومًا بهذه السهولة والسرعة بفضل تصميم مسرّح الشعر بتقنية OneClick المتعدد الوظائف. ما عليك سوى النقر فوق الزر ودفعه مع الإمساك بالطرف البارد لتحريره.

      إعدادات درجة حرارة التسريح بين 160 و210 درجات مئوية

      إعدادات درجة حرارة التسريح بين 160 و210 درجات مئوية

      إعدادان لدرجة الحرارة لنتائج مثالية. اختاري إعدادًا من إعدادَي درجات الحرارة العالية الاحترافية للتمليس لتحصلي على نتائج تدوم طويلاً مع العناية بشعرك في الوقت نفسه.

      وقت إحماء سريع وإمكانية الاستخدام في غضون 45 ثانية

      وقت إحماء سريع وإمكانية الاستخدام في غضون 45 ثانية

      يتميّز جهاز تمليس الشعر بوقت إحماء سريع، ليكون جاهزًا للاستخدام في غضون 45 ثانية.

      مؤشر LED للتسريح على درجة حرارة مثالية

      مؤشر LED للتسريح على درجة حرارة مثالية

      يشير مؤشر جهوزية الاستخدام إلى بلوغ مسرّح الشعر درجة الحرارة المناسبة. ينتقل ضوء LED الأبيض المائل إلى الأصفر من الوميض ليضيء بشكل ثابت ويظهر بالتالي متى يصبح الجهاز جاهزًا للاستخدام.

      طبقة حماية من السيراميك

      طبقة حماية من السيراميك

      تضمن طبقة السيراميك الحامية توزيع الحرارة بالتساوي وضرر أقل للشعر للحصول على شعر لامع وناعم.

      إيقاف تشغيل تلقائي لاستخدام آمن

      إيقاف تشغيل تلقائي لاستخدام آمن

      تم تجهيز جهاز تمليس الشعر هذا بميزة الإيقاف التلقائي، التي صممت لتوفير راحة البال. ففي حال ترك الجهاز قيد التشغيل، يتوقف عن العمل تلقائيًا بعد 60 دقيقة.

      سلك طاقة بطول 1.8 م

      سلك طاقة بطول 1.8 م

      ملائم للاستخدام بفضل سلك الطاقة بطول 1.8 م.

      سلك دوّار لمنع تشابك الأسلاك

      سلك دوّار لمنع تشابك الأسلاك

      تفيد تقنية السلك الدوّار في تدوير السلك لمنع تشابك الأسلاك.

      المواصفات التقنية

      • ملحقات

        جهاز تجعيد الشعر
        نعم
        جهاز تمليس الشعر
        نعم
        فرشاة ساخنة
        نعم

      • الملحقات

        دليل التسريحات
        مع 15 تسريحة سهلة
        رباط مطاطي
        2
        دبوس لسحب الشعر
        نعم
        مشابك للشعر
        نعم
        دبابيس للشعر
        4
        مشبك مقوّس
        نعم
        عقدة شعر قماشية ومطاطية صغيرة
        4
        دبابيس لولبية
        2
        المشط
        نعم
        دبوس عادي
        نعم
        دبوس لرفع الشعر
        نعم
        مشط صغير
        نعم

      • الميزات

        طلاء القطع الساخنة
        سيراميك
        قطر البرميل
        جهاز تجعيد بحجم 25  ملليمترًا
        قطر البرميل
        فرشاة ساخنة بحجم 32 مم
        حجم جهاز تمليس الشعر
        30‏x‏80 مم
        رأس بارد
        نعم
        سلك دوّار
        نعم
        حلقة تعليق للتخزين
        نعم
        تقنية OneClick لتحرير الملحقات
        نعم

      • المواصفات التقنية

        إعدادات التسخين
        2
        درجة حرارة التسريح
        180 درجة مئوية - 210 درجات مئوية
        نوع السخّانة
        PTC
        وقت الإحماء
        45 ثانية
        طول السلك
        1.8 متر
        حجم لوح التسخين
        • جهاز تجعيد بحجم 90 مم
        • فرشاة ساخنة بحجم 90 مم
        فولتية
        240-110 فولت

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

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