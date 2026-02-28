مصمم لتوفير صوت هادئ

يسمح تصميم شبكة مدخل الهواء بزيادة تدفق الهواء، فيما يحسّن شكل مجفف الشعر وحجمه تدفق الهواء في مجفف الشعر. يؤدي ذلك إلى قوة تجفيف أسرع وأكثر فعالية مع صوت هادئ*.أصبح بإمكانك الآن الاستمتاع بتجربة قوية ومريحة. *تم اختباره على 75 امرأة في فرنسا في العام 2014.