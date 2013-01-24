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تجفيف قوي وصوت هادئ*
يزوّدك مجفف الشعر EssentialCare هذا من Philips بالطاقة والعناية الضروريتين مع صوت أكثر هدوءًا. بات بإمكانك الآن الاستمتاع بتجربة قوية ومريحة. *تم اختباره من قبل 75 امرأة في فرنسا في العام 2014 إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تجفيف قوي وصوت هادئ*
يزوّدك مجفف الشعر EssentialCare هذا من Philips بالطاقة والعناية الضروريتين مع صوت أكثر هدوءًا. بات بإمكانك الآن الاستمتاع بتجربة قوية ومريحة. *تم اختباره من قبل 75 امرأة في فرنسا في العام 2014 إكتشف كلّ المميزات
تجفيف قوي وصوت هادئ*
يزوّدك مجفف الشعر EssentialCare هذا من Philips بالطاقة والعناية الضروريتين مع صوت أكثر هدوءًا. بات بإمكانك الآن الاستمتاع بتجربة قوية ومريحة. *تم اختباره من قبل 75 امرأة في فرنسا في العام 2014 إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تجفيف قوي وصوت هادئ*
يزوّدك مجفف الشعر EssentialCare هذا من Philips بالطاقة والعناية الضروريتين مع صوت أكثر هدوءًا. بات بإمكانك الآن الاستمتاع بتجربة قوية ومريحة. *تم اختباره من قبل 75 امرأة في فرنسا في العام 2014 إكتشف كلّ المميزات
يسمح تصميم شبكة مدخل الهواء بزيادة تدفق الهواء، بينما يحسّن تصميم مجفف الشعر وحجمه تدفق الهواء في المجفف. يؤدي ذلك إلى قوة تجفيف أسرع وأكثر فعالية مع صوت هادئ*. بات بإمكانك الآن الاستمتاع بتجربة تجفيف فعالة ومريحة. *تم اختباره من قبل 75 امرأة في فرنسا في العام 2014.
يتميز مجفف الشعر هذا بحجم صغير وبتصميم مريح وعصري وذكي. ونتيجة لذلك، يجمع هذا الجهاز بين خفة الوزن وسهولة الحمل والحجم الصغير الذي يسمح بتخزينه في أي مكان تقريبًا.
يعمل المكثّف على تركيز تدفق الهواء لتسريح دقيق. فضلاً عن ذلك، إنه رائع لإجراء التحسينات ووضع اللمسات الأخيرة على تسريحة الشعر.
يمكن العثور على خطّاف مطاطي على قاعدة المقبض. استخدميه لتخزين الجهاز بسهولة في المنزل أو إذا كنت مقيمة في فندق.
سلك بطول 1,8م.
يوفر مجفف الشعر هذا بقوة 1800 واط المستوى المثالي لتدفق الهواء وقوة التجفيف للحصول على شعر جميل كل يوم.
يحافظ إعداد الحرارة ThermoProtect على درجة حرارة ثابتة لتجفيف الشعر بعناية، ويمنحك حماية إضافية من الحرارة الزائدة. ونتيجة تدفق الهواء القوي نفسه، ستحصلين على نتائج رائعة مع العناية بشعرك في آن معًا.
يقدّم مجفف الشعر هذا 3 إعدادات سرعة/حرارة محددة مسبقًا للحصول على التسريحة المثالية بسرعة وسهولة.
تعتبر ميزة Cool Shot إعدادًا احترافيًا لا غنى عنه، إذ توفر دفقًا شديدًا من الهواء البارد. استخدميها بعد تسريح الشعر لوضع اللمسات الأخيرة على التسريحة وضبطها.
يعمل ناشر الهواء المعزز للكثافة على توزيع تدفق الهواء في الشعر، مما يضفي عليه كثافة ويقلل من تشعّثه أثناء التجفيف. للحصول على أفضل النتائج، ضعي ناشر الهواء بالقرب من فروة الرأس والجذور. تعمل أسنان مخرج الهواء ذات الملمس الناعم على منح شعرك مزيد من الكثافة والسماكة والارتدادية وتساعد في تشكيل التجاعيد.
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