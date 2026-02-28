ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
BHD002/03
تجفيف فعال بعناية
يزوّدك Hair Dryer Essential من Philips بقوة تجفيف فعالة تبلغ 1600 واط ويعتني بشعرك في الوقت نفسه باستخدام إعداد درجة الحرارة ThermoProtect. إنه سهل الاستخدام بفضل 3 إعدادات للحرارة والسرعة وميزة النفحة الباردة.
1600 واط
إعداد ThermoProtect
3 إعدادات للحرارة والسرعة
يتميّز مجفف الشعر هذا بقوة 1600 واط، وهو يقدّم أعلى مستوى من دفق الهواء، لنتائج رائعة كل يوم.
يوفر إعداد درجة الحرارة ThermoProtect درجة الحرارة المثالية للتجفيف ويمنح شعركِ حماية إضافية من الحرارة الزائدة. وبفضل تدفق الهواء بالقوة نفسها، ستحصلين على أفضل النتائج مع حماية شعرك في الوقت نفسه.
تركّز الفوهة تدفق الهواء لوضع اللمسات النهائية وتسريح الشعر بشكلٍ دقيق.
العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح
المراجعات