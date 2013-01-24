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Essential

مجفف الشعر

BHD002/03
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التصنيف الإجمالي / 5
  • تجفيف فعال بعناية تجفيف فعال بعناية تجفيف فعال بعناية
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    Essential مجفف الشعر

    BHD002/03
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    تجفيف فعال بعناية

    يزوّدك Hair Dryer Essential من Philips بقوة تجفيف فعالة تبلغ 1600 واط ويعتني بشعرك في الوقت نفسه باستخدام إعداد درجة الحرارة ThermoProtect. إنه سهل الاستخدام بفضل 3 إعدادات للحرارة والسرعة وميزة النفحة الباردة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Essential مجفف الشعر

    تجفيف فعال بعناية

    يزوّدك Hair Dryer Essential من Philips بقوة تجفيف فعالة تبلغ 1600 واط ويعتني بشعرك في الوقت نفسه باستخدام إعداد درجة الحرارة ThermoProtect. إنه سهل الاستخدام بفضل 3 إعدادات للحرارة والسرعة وميزة النفحة الباردة. إكتشف كلّ المميزات

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      تجفيف فعال بعناية

      • 1600 واط
      • إعداد ThermoProtect
      • 3 إعدادات للحرارة والسرعة
      قوة تجفيف تبلغ 1600 واط

      قوة تجفيف تبلغ 1600 واط

      يتميّز مجفف الشعر هذا بقوة 1600 واط، وهو يقدّم أعلى مستوى من دفق الهواء، لنتائج رائعة كل يوم.

      إعداد الحرارة ThermoProtect

      إعداد الحرارة ThermoProtect

      يوفر إعداد درجة الحرارة ThermoProtect درجة الحرارة المثالية للتجفيف ويمنح شعركِ حماية إضافية من الحرارة الزائدة. وبفضل تدفق الهواء بالقوة نفسها، ستحصلين على أفضل النتائج مع حماية شعرك في الوقت نفسه.

      فوهة بحجم 20 مم لتدفق هواء مركّز

      فوهة بحجم 20 مم لتدفق هواء مركّز

      تركّز الفوهة تدفق الهواء لوضع اللمسات النهائية وتسريح الشعر بشكلٍ دقيق.

      3 إعدادات مرنة لدرجة الحرارة والسرعة

      3 إعدادات مرنة لدرجة الحرارة والسرعة

      يقدّم مجفف الشعر هذا 3 إعدادات سرعة/حرارة محددة مسبقًا للحصول على التسريحة المثالية بسرعة وسهولة.

      هواء بارد لتثبيت تسريحتك

      هواء بارد لتثبيت تسريحتك

      توفّر النفحة الباردة الهواء البارد وتُعتبر إعدادًا ضروريًا لتثبيت تسريحتك وإنهائها.

      حلقة للتخزين السهل والملائم

      حلقة للتخزين السهل والملائم

      يمكن العثور على خطّاف مطاطي على قاعدة المقبض. استخدميه لتخزين الجهاز بسهولة في المنزل أو إذا كنت مقيمة في فندق.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التقنية

        القدرة الكهربائية بالواط
        1600  واط
        فولتية
        220-240 فولت
        التردد
        50-60  هرتز
        المحرّك
        محرّك تيار مستمر
        طول سلك الطاقة
        1.8  أمتار
        اللون/اللون الخارجي
        ABS فائق اللمعان وغير لامع

      • الميزات

        حلقة التعليق
        نعم
        عدد الملحقات
        1
        فوهة / مكثّف
        نعم
        النفحة الباردة (Coolshot)
        نعم

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

      • الوزن والمقاييس

        حجم المنتج
        274 x‏ 78 x‏ 174 مم
        وزن المنتج (من دون التغليف)
        425 غ

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