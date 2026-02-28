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تم إيقافه

Essentialمجفف الشعر

BHD002/03

تجفيف فعال بعناية

يزوّدك Hair Dryer Essential من Philips بقوة تجفيف فعالة تبلغ 1600 واط ويعتني بشعرك في الوقت نفسه باستخدام إعداد درجة الحرارة ThermoProtect. إنه سهل الاستخدام بفضل 3 إعدادات للحرارة والسرعة وميزة النفحة الباردة.

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تجفيف فعال بعناية

  • 1600 واط

  • إعداد ThermoProtect

  • 3 إعدادات للحرارة والسرعة

قوة تجفيف تبلغ 1600 واط

قوة تجفيف تبلغ 1600 واط

يتميّز مجفف الشعر هذا بقوة 1600 واط، وهو يقدّم أعلى مستوى من دفق الهواء، لنتائج رائعة كل يوم.

إعداد الحرارة ThermoProtect

إعداد الحرارة ThermoProtect

يوفر إعداد درجة الحرارة ThermoProtect درجة الحرارة المثالية للتجفيف ويمنح شعركِ حماية إضافية من الحرارة الزائدة. وبفضل تدفق الهواء بالقوة نفسها، ستحصلين على أفضل النتائج مع حماية شعرك في الوقت نفسه.

فوهة بحجم 20 مم لتدفق هواء مركّز

فوهة بحجم 20 مم لتدفق هواء مركّز

تركّز الفوهة تدفق الهواء لوضع اللمسات النهائية وتسريح الشعر بشكلٍ دقيق.

المواصفات التقنية

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