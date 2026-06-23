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AC3256/30
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ستتمكّن من الوصول إلى الدلائل والدعم المخصص والمزيد غير ذلك على الفور. كذلك، فهو يتميّز بالسرعة والسهولة.
يمكن لتقنية VitaShield IPS إزالة الجسيمات الصغيرة جدًا بحجم يصل إلى 0,02 ميكرون ونسبة 99,97% من المواد المسببة للحساسية الشائعة والمحمولة في الهواء بطريقة طبيعية وعلى المدى الطويل.
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