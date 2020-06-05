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  • Product in Use Photo Philips Air Cleaner
  • Product Detail Photograph Philips Air Cleaner
  • Standard Product Photo Philips Air Cleaner
  • Main in-use photograph Philips Air Cleaner
  • Front Product Photo Philips Air Cleaner
  • Product Detail Photograph Philips Air Cleaner
  • Product Detail Photograph Philips Air Cleaner
  • Product Detail Photograph Philips Air Cleaner
  • Product Detail Photograph Philips Air Cleaner
  • Product Detail Photograph Philips Air Cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips Air Cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips Air Cleaner
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  • Find your model number - export Philips Air Cleaner AC3256/30
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تم إيقافه

جهاز تنظيف الهواء

AC3256/30

5

| (1) الرأي | توصي نسبة 100% من الأشخاص بهذا المنتج

تنشق هواء أنقى ولاحظ الفرق

يمكن لتقنية VitaShield IPS إزالة الجسيمات الصغيرة جدًا بحجم يصل إلى 0,02 ميكرون ونسبة 99,97% من المواد المسببة للحساسية الشائعة والمحمولة في الهواء بطريقة طبيعية وعلى المدى الطويل.

عرض جميع المزايا

بفضل تقنية Vitashield IPS وAerasense

تنشق هواء أنقى ولاحظ الفرق

  • حجم الغرفة: يصل إلى 95 م²

  • يزيل جسيمات صغيرة بحجم 0,02 ميكرون

  • وضع Allergen الخاص

  • CADR‏ لغبار الطلع*: 393

فلتر NanoProtect المتقدّم يوفّر حماية على مدار الساعة

فلتر NanoProtect المتقدّم يوفّر حماية على مدار الساعة

تم تصميم فلتر NanoProtect HEPA ومكيف الهواء السميك جدًا ليقدّم فعالية فائقة في تنقية الهواء ويتميّز بفترة استخدام طويلة في مقاومة الجسيمات المحمولة بالهواء.

وضع AL الخاص التلقائي فعّال أكثر في إزالة مسببات الحساسية

وضع AL الخاص التلقائي فعّال أكثر في إزالة مسببات الحساسية

يتميّز وضع مسببات الحساسية المصمم خصيصًا بفعاليته العالية في إزالة مسببات الحساسية الشائعة المنقولة في الهواء. فعندما يكشف جهاز تنقية الهواء عن أدنى تغيير في جودة الهواء، سيعزز أداء التنظيف لإزالة مسببات الحساسية الموجودة في الهواء.

أداء يدوم طويلاً

أداء يدوم طويلاً

المواصفات التقنية

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المراجعات

تتم إدارة هذه المراجعات من قِبل Bazaarvoice وهي تتوافق مع سياسة مصادقة الأصالة من Bazaarvoice، المدعومة بتقنية مكافحة الاحتيال والتحليل البشري. يمكن العثور على المزيد من التفاصيل على
تُعد آراء العملاء على شكل تقييمات للمنتجات وتقييمات بالنجوم مفيدة لجميع العملاء. فهي تتيح لك معرفة المزيد عن المنتج وتساعدك على اتخاذ قرار الشراء. يمكن لأي عميل اشترى منتجًا عبر الإنترنت أو من المتجر تقديم مراجعة

5.0

من 5

1

الرأي

100%

توصي نسبة من الأشخاص بهذا المنتج

4
3
2
1

05/06/2020

Saudi Arabia

Saudi Arabia

كل مميزاته المعروضة ممتازة جداً ومجربها شخصياً

صراحة مستوى نقاوة الهواء للصالة عندي اصبحت ممتازة جداً

الحسنات

انصح فيه وبشدة

سلبيات

لا توجد

نعم، أوصي بهذا المنتج

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج AC3256/90 جهاز تنظيف الهواء

تاريخ الاستخدام 2020-02-05

نعم، أوصي بهذا المنتج

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج AC3256/90 جهاز تنظيف الهواء

تاريخ الاستخدام 2020-02-05

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إخلاء المسؤولية

  1. معدل استلام الهواء النظيف (CADR) وتنقيته من الدخان: تم اختباره من قِبل طرف ثالث وفقًا لمعيار AHAM

  2. 20 نانومترًا: تمّ اختباره من قِبل معهد الطاقة والتكنولوجيا البيئية (IUTA). بحسب تقرير تقييم المخاطر الميكروبيولوجية الصادر عن منظمة الصحة العالمية (WHO) في العام 2008، فإن حجم فيروسات إنفلونزا الطيور وفيروسات الإنفلونزا البشرية والفيلقيّة والتهاب الكبد أكبر من 20 نانومترًا (0,00002 مم).

  3. يزيل 99,97% من الجسيمات: تم اختباره في العام 2015 من قِبل مختبر طرف ثالث