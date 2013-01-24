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كل المصابيح التي تحتاج إليها في حزمة واحدة
في Philips Automotive، يكمن هدفنا الرئيسي في السلامة على الطرقات. وبما أنه يوصى بتوفر قطع بديلة في السيارة دائمًا، نحن نوفر لك حزم قطع بديلة مع كل المصابيح البديلة الأساسية لمواجهة أي عطل قد يحصل. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
كل المصابيح التي تحتاج إليها في حزمة واحدة
في Philips Automotive، يكمن هدفنا الرئيسي في السلامة على الطرقات. وبما أنه يوصى بتوفر قطع بديلة في السيارة دائمًا، نحن نوفر لك حزم قطع بديلة مع كل المصابيح البديلة الأساسية لمواجهة أي عطل قد يحصل. إكتشف كلّ المميزات
كل المصابيح التي تحتاج إليها في حزمة واحدة
في Philips Automotive، يكمن هدفنا الرئيسي في السلامة على الطرقات. وبما أنه يوصى بتوفر قطع بديلة في السيارة دائمًا، نحن نوفر لك حزم قطع بديلة مع كل المصابيح البديلة الأساسية لمواجهة أي عطل قد يحصل. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
كل المصابيح التي تحتاج إليها في حزمة واحدة
في Philips Automotive، يكمن هدفنا الرئيسي في السلامة على الطرقات. وبما أنه يوصى بتوفر قطع بديلة في السيارة دائمًا، نحن نوفر لك حزم قطع بديلة مع كل المصابيح البديلة الأساسية لمواجهة أي عطل قد يحصل. إكتشف كلّ المميزات
تنتج حلول الإضاءة الخاصة بنا شعاعًا قويًا ودقيقًا مع إخراج ضوء قوي. استفد من القطع البديلة للمصابيح الأمامية من أجل زيادة الرؤية على الطريق.
تم تصنيع صناديق حزمة القطع البديلة من مواد مقاومة ومصممة لتحمل الضرر الميكانيكي، الأمر الذي يمنع المصابيح من الانكسار.
تم تصميم حزمة المنتجات الأساسية المخصصة بحيث يمكنك وضعها في صندوق السيارة أو القفازات من دون أن تشغل مساحة كبيرة.
تم تزويد حزم القطع البديلة من Philips بمنتجات من الأفضل في فئتها. يتم تصنيع منتجاتنا من مواد ذات جودة عالية واختبارها وفقًا لأعلى المواصفات بغية رفع مستوى السلامة والراحة خلال القيادة لدى عملائنا إلى أقصى حد. هذا ويتم اختبار منتجات المصابيح الخاصة بنا الكاملة بدقة ومراقبتها واعتمادها (ISO 9001 وISO 14001 وQSO 9000) وفقًا لأعلى متطلبات تصديق ECE.
توفر حزم القطع البديلة من Philips مجموعة واسعة من المصابيح البديلة التي تناسب ما معدله 90% من موقف السيارة. بالتالي، هي تشكل خيارًا مثاليًا للسائقين الذين يهتمون بسلامتهم.
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