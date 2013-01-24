كل المصابيح التي تحتاج إليها في حزمة واحدة

في Philips Automotive، يكمن هدفنا الرئيسي في السلامة على الطرقات. وبما أنه يوصى بتوفر قطع بديلة في السيارة دائمًا، نحن نوفر لك حزم قطع بديلة مع كل المصابيح البديلة الأساسية لمواجهة أي عطل قد يحصل. إكتشف كلّ المميزات