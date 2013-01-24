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Essential Box

حزمة القطع البديلة الأساسية

55720EBKM
  • كل المصابيح التي تحتاج إليها في حزمة واحدة كل المصابيح التي تحتاج إليها في حزمة واحدة كل المصابيح التي تحتاج إليها في حزمة واحدة
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    Essential Box حزمة القطع البديلة الأساسية

    55720EBKM

    كل المصابيح التي تحتاج إليها في حزمة واحدة

    في Philips Automotive، يكمن هدفنا الرئيسي في السلامة على الطرقات. وبما أنه يوصى بتوفر قطع بديلة في السيارة دائمًا، نحن نوفر لك حزم قطع بديلة مع كل المصابيح البديلة الأساسية لمواجهة أي عطل قد يحصل. إكتشف كلّ المميزات

    Essential Box حزمة القطع البديلة الأساسية

    كل المصابيح التي تحتاج إليها في حزمة واحدة

    في Philips Automotive، يكمن هدفنا الرئيسي في السلامة على الطرقات. وبما أنه يوصى بتوفر قطع بديلة في السيارة دائمًا، نحن نوفر لك حزم قطع بديلة مع كل المصابيح البديلة الأساسية لمواجهة أي عطل قد يحصل. إكتشف كلّ المميزات

    كل المصابيح التي تحتاج إليها في حزمة واحدة

    في Philips Automotive، يكمن هدفنا الرئيسي في السلامة على الطرقات. وبما أنه يوصى بتوفر قطع بديلة في السيارة دائمًا، نحن نوفر لك حزم قطع بديلة مع كل المصابيح البديلة الأساسية لمواجهة أي عطل قد يحصل. إكتشف كلّ المميزات

    Essential Box حزمة القطع البديلة الأساسية

    كل المصابيح التي تحتاج إليها في حزمة واحدة

    في Philips Automotive، يكمن هدفنا الرئيسي في السلامة على الطرقات. وبما أنه يوصى بتوفر قطع بديلة في السيارة دائمًا، نحن نوفر لك حزم قطع بديلة مع كل المصابيح البديلة الأساسية لمواجهة أي عطل قد يحصل. إكتشف كلّ المميزات

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      صندوق لمبات المصابيح الأمامية الأساسية يوفر ضوءًا أكثر بنسبة تصل إلى 30%

      تنتج حلول الإضاءة الخاصة بنا شعاعًا قويًا ودقيقًا مع إخراج ضوء قوي. استفد من القطع البديلة للمصابيح الأمامية من أجل زيادة الرؤية على الطريق.

      صندوق متين لمنع الضرر أو الكسر

      تم تصنيع صناديق حزمة القطع البديلة من مواد مقاومة ومصممة لتحمل الضرر الميكانيكي، الأمر الذي يمنع المصابيح من الانكسار.

      شكل مخصص لتخزين سهل في السيارة

      تم تصميم حزمة المنتجات الأساسية المخصصة بحيث يمكنك وضعها في صندوق السيارة أو القفازات من دون أن تشغل مساحة كبيرة.

      تم تزويد حزمة القطع البديلة بمصابيح معتمدة ذات جودة من Philips

      تم تزويد حزم القطع البديلة من Philips بمنتجات من الأفضل في فئتها. يتم تصنيع منتجاتنا من مواد ذات جودة عالية واختبارها وفقًا لأعلى المواصفات بغية رفع مستوى السلامة والراحة خلال القيادة لدى عملائنا إلى أقصى حد. هذا ويتم اختبار منتجات المصابيح الخاصة بنا الكاملة بدقة ومراقبتها واعتمادها (ISO 9001 ‏وISO 14001 وQSO 9000) وفقًا لأعلى متطلبات تصديق ECE.

      نطاق يغطي 90% من موقف السيارة

      توفر حزم القطع البديلة من Philips مجموعة واسعة من المصابيح البديلة التي تناسب ما معدله 90% من موقف السيارة. بالتالي، هي تشكل خيارًا مثاليًا للسائقين الذين يهتمون بسلامتهم.

      المواصفات التقنية

      • الخصائص الكهربائية

        فولتية
        12  فولت

      • معلومات الطلب

        رمز الطلب
        70038128

      • معلومات العلبة الخارجية

        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        0.555  كلغ
        الارتفاع
        12.2  سم
        الطول
        34,1  سم
        العرض
        11,8  سم

      • بيانات العلبة

        نوع العلبة
        KM
        EAN1
        8727900700381
        EAN3
        8727900700398

      • معلومات حول المنتج المغلف

        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        111  غ
        الارتفاع
        12.44  سم
        الطول
        10,8  سم
        الوزن الصافي لكل قطعة
        45  غ
        كمية الحزمة / الحد الأدنى للكمية المطلوبة
        5
        العرض
        6.63  سم

      • وصف المنتج

        الاستخدام
        • مصباح الضباب الأمامي
        • مؤشر أمامي
        • شعاع عالي
        • داخلي
        • لوحة السيارة
        • شعاع منخفض
        • ضوء الضباب الخلفي
        • مؤشر خلفي
        • ضوء عكسي
        • مؤشر جانبي
        • ضوء التوقف
        تصديق ECE
        نعم
        التقنية
        هالوجين
        نوع
        • H1
        • H7
        التسمية
        صندوق المنتجات الأساسية
        المجموعة
        • حزمة القطع البديلة
        • صندوق المنتجات الأساسية

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