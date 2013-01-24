الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية

مصطلحات البحث

AR
EN
1

Single Kit

حزمة القطع البديلة الأساسية

55010SKKM
  • كل المصابيح التي تحتاج إليها في حزمة واحدة كل المصابيح التي تحتاج إليها في حزمة واحدة كل المصابيح التي تحتاج إليها في حزمة واحدة
    -{discount-value}

    Single Kit حزمة القطع البديلة الأساسية

    55010SKKM

    كل المصابيح التي تحتاج إليها في حزمة واحدة

    في Philips Automotive، يكمن هدفنا الرئيسي في السلامة على الطرقات. وبما أنه يوصى بتوفر قطع بديلة في السيارة دائمًا، نحن نوفر لك حزم قطع بديلة مع كل المصابيح البديلة الأساسية لمواجهة أي عطل قد يحصل. إكتشف كلّ المميزات

    Single Kit حزمة القطع البديلة الأساسية

    كل المصابيح التي تحتاج إليها في حزمة واحدة

    في Philips Automotive، يكمن هدفنا الرئيسي في السلامة على الطرقات. وبما أنه يوصى بتوفر قطع بديلة في السيارة دائمًا، نحن نوفر لك حزم قطع بديلة مع كل المصابيح البديلة الأساسية لمواجهة أي عطل قد يحصل. إكتشف كلّ المميزات

    كل المصابيح التي تحتاج إليها في حزمة واحدة

    في Philips Automotive، يكمن هدفنا الرئيسي في السلامة على الطرقات. وبما أنه يوصى بتوفر قطع بديلة في السيارة دائمًا، نحن نوفر لك حزم قطع بديلة مع كل المصابيح البديلة الأساسية لمواجهة أي عطل قد يحصل. إكتشف كلّ المميزات

    Single Kit حزمة القطع البديلة الأساسية

    كل المصابيح التي تحتاج إليها في حزمة واحدة

    في Philips Automotive، يكمن هدفنا الرئيسي في السلامة على الطرقات. وبما أنه يوصى بتوفر قطع بديلة في السيارة دائمًا، نحن نوفر لك حزم قطع بديلة مع كل المصابيح البديلة الأساسية لمواجهة أي عطل قد يحصل. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل accessories

      كل المصابيح التي تحتاج إليها في حزمة واحدة

      حزمة استبدال مع مصابيح H1/H7

      • H1/H7

      شكل محسّن لتخزين سهل في السيارة

      تم تصميم حزمة المنتجات المنفردة المخصصة، مع أخذ تفضيلات السائق في الحسبان، حيث يمكنك وضعها في صندوق السيارة أو القفازات من دون أن تشغل مساحة كبيرة.

      صندوق متين لمنع الضرر أو الكسر

      تم تصنيع صناديق حزمة القطع البديلة من مواد مقاومة ومصممة لتحمل الضرر الميكانيكي، الأمر الذي يمنع المصابيح من الانكسار.

      تم تزويد حزمة القطع البديلة بمصابيح معتمدة عالية الجودة من Philips

      تم تزويد حزم القطع البديلة من Philips بمنتجات هي الأفضل في فئتها. يتم تصنيع منتجاتنا من مواد ذات جودة عالية واختبارها وفقًا لأعلى المواصفات بهدف رفع مستوى السلامة والراحة لعملائنا أثناء القيادة إلى أقصى حد. وتتم مراعاة الدقة في اختبار مجموعة المنتجات الكاملة لدينا والتحكم فيها واعتمادها (ISO 9001 و‏ISO 14001 وQSO 9000) وفق أعلى متطلبات ECE.

      نطاق يغطي 90% من موقف السيارة

      توفر حزم القطع البديلة من Philips مجموعة واسعة من المصابيح البديلة التي تناسب ما يعادل 90% من موقف السيارة. ومن ثَمَّ تشكل خيارًا مثاليًا للسائقين الذين يهتمون بسلامتهم.

      المواصفات التقنية

      • الخصائص الكهربائية

        فولتية
        12  فولت

      • معلومات الطلب

        رمز الطلب
        30999030

      • معلومات العلبة الخارجية

        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        2.2  كلغ
        الارتفاع
        10.7  سم
        الطول
        27.9  سم
        العرض
        19.1  سم

      • بيانات العلبة

        نوع العلبة
        KM
        EAN1
        8711500309990
        EAN3
        8711500310163

      • معلومات حول المنتج المغلف

        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        220  غ
        الارتفاع
        11.5  سم
        الطول
        5.5  سم
        الوزن الصافي لكل قطعة
        100  غ
        العرض
        9  سم

      • وصف المنتج

        الاستخدام
        • مصباح الضباب الأمامي
        • مؤشر أمامي
        • شعاع عالي
        • داخلي
        • لوحة السيارة
        • شعاع منخفض
        • ضوء الضباب الخلفي
        • مؤشر خلفي
        • مصباح المؤخرة/الركن
        • ضوء عكسي
        • مؤشر جانبي
        • ضوء التوقف
        تصديق ECE
        نعم
        التقنية
        هالوجين
        نوع
        • H1
        • H7
        التسمية
        حزمة منفردة
        المجموعة
        • حزمة القطع البديلة
        • حزمة منفردة

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا