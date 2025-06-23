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Business Monitor شاشة SuperWide مقوّسة بتقنية LCD و32:9

تم إيقافه

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Business Monitorشاشة SuperWide مقوّسة بتقنية LCD و32:9

499P9H1/89

Business Monitor شاشة SuperWide مقوّسة بتقنية LCD و32:9

تم إيقافه

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البرامج وبرامج التشغيل

برنامج تشغيل إيثرنت Usb-c

  • الإصدار: V2.0
  • ZIP ملف, 22.1 MB
  • 23 June 2025

برامج تشغيل windows 7 - English (US)

  • الإصدار: 499P9
  • ZIP ملف, 1.2 MB
  • 24 November 2020

الدلائل والمستندات

دليل المعلومات المهمة

  • PDF ملف, 6.4 MB
  • 21 July 2026

دليل المستخدم

  • PDF ملف, 7.6 MB
  • 20 July 2026

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