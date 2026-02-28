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Business Monitorشاشة SuperWide مقوّسة بتقنية LCD و32:9

499P9H1/89

خيارات متعددة

تتميّز شاشة SuperWide المقوّسة التي نقدّمها والحائزة جوائز بحجم 49 بوصة ونسبة عرض إلى الارتفاع يبلغ 32:9، وهي عبارة عن شاشتَين عاليتَي الأداء وبحجم كامل في شاشة واحدة. احصل على مستوى الأداء والملاءمة الذي تتوقع الحصول عليه بفضل ميزات محسِّنة للإنتاجية مثل USB-C وكاميرا ويب منبثقة.

عرض جميع المزايا

مع شاشتَين عاليتَي الأداء في شاشة واحدة

خيارات متعددة

  • P Line

  • 49 (48,8 بوصات / 124 سم قطري)

  • 5120‏ × 1440 (Dual QHD)

وضع LowBlue لإنتاجية سهلة ومريحة للعينين

أظهرت الدراسات أنّ الضرر الذي يصيب العينين والناتج من الأشعة ما فوق البنفسجية مساوِ للضرر الناتج من أشعة الإضاءة الزرقاء القصيرة الموجات الناتجة من شاشات LED وهذا الأمر يؤثر في النظر مع الوقت. إلا أن إعداد وضع LowBlue الذي طورته Philips حفاظًا على رفاهك وصحتك يستخدم تقنية البرنامج الذكي ليخفف الإضاءة الزرقاء القصيرة الموجات المؤذية.

تسمح MultiView بإجراء توصيل ثنائي والمشاهدة في الوقت نفسه

وبفضل الدقة العالية جدًا التي تتميّز بها تقنية MultiView من Philips، أصبح بإمكانك الآن اختبار عالم من الاتصالات. إذ تسمح تقنية MultiView بإجراء توصيل ثنائي نشط والمشاهدة لتتمكن من العمل باستخدام أجهزة متعددة مثل الكمبيوتر شخصي والكمبيوتر الدفتري في الوقت نفسه، لإنجاز مهام متعددة ومعقّدة.

قاعدة إرساء USB-C مضمّنة

تتميّز شاشة Philips بقاعدة إرساء USB مضمّنة من نوع C مع إمكانية توفير الطاقة. ويوفر موصل USB-C الرفيع وذو الوجهَين عملية إرساء سهلة باستخدام كبل واحد. يُمكنك تسهيل هذه العملية من خلال توصيل كل أجهزتك الطرفية كلوحة المفاتيح والماوس وكبل إيثرنت RJ-45 بقاعدة إرساء الشاشة. يمكنك توصيل الكمبيوتر الدفتري بكل بساطة بهذه الشاشة باستخدام كبل USB-C واحد لمشاهدة فيديو عالي الدقة ولنقل البيانات بسرعة فائقة أثناء تشغيل الكمبيوتر الدفتري وشحنه في الوقت نفسه.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. قطر التقوّس الشاشة بالميلليمتر

  2. تعمل الدقة القصوى مع إدخال USB-C أو DP أو HDMI.

  3. تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse

  4. تغطية BT. 709 ‏/ DCI-P3 استنادًا إلى CIE1976

  5. نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976

  6. نطاق sRGB استنادًا إلى CIE 1931

  7. تغطية Adobe RGB استنادًا إلى CIE1976

  8. ألوان العرض: يمكن الوصول إلى 10 بت بفضل دقة QHD عند 170 هرتز مع منفذ DP (‏DP ‏10 بت مع دعم 4:4:4) ودقة QHD عند 144 هرتز مع منفذ HDMI (‏HDMI ‏10 بتمع دعم 4:2:2 / 4:2:0).

  9. DisplayPort الإصدار 1.4 لـ HDR

  10. قد تؤثّر الأنشطة مثل مشاركة الشاشة وبث الفيديو والصوت عبر الإنترنت في أداء الشبكة. سيتم تحديد إجمالي جودة الصوت والفيديو بالاستناد إلى الجهاز ونطاق الشبكة وأدائها.

  11. في ما يتعلّق بوظيفة الطاقة والشحن لكبل USB-C، يجب أن يدعم الكمبيوتر الدفتري/الجهاز مواصفات تسليم الطاقة القياسية لـ USB-C. يرجى التحقق من ذلك في دليل المستخدم أو شركة التصنيع للكمبيوتر الدفتري للحصول على مزيد من التفاصيل.

  12. لنقل مقاطع الفيديو عبر USB-C، يجب أن يدعم الكمبيوتر الدفتري/جهازك وضع USB-C DP Alt

  13. إذا كان اتصال Ethernet بطيئًا، فيرجى الدخول إلى قائمة العرض على الشاشة واختيار USB 3.0 أو إصدار أحدث يمكنه دعم سرعة LAN حتى 1 غيغابت.

  14. يصلح تصنيف EPEAT في البلد الذي تسجّل فيه Philips المنتج فقط. يرجى زيارة https://www.epeat.net/‎ للتحقق من حالة التسجيل في بلدك.

  15. قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.