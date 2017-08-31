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جميع السلاسل

شاشة LCD بدقة Full HD

تم إيقافه

الدعم

شاشة LCD بدقة Full HD

253V7LJAB/01

شاشة LCD بدقة Full HD

تم إيقافه

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البرامج وبرامج التشغيل

برامج تشغيل windows 7 - English (US)

  • الإصدار: 253V7L
  • ZIP ملف, 10.9 kB
  • 31 August 2017

برامج تشغيل windows 8 - English (US)

  • الإصدار: 253V7L
  • ZIP ملف, 10.9 kB
  • 31 August 2017

الدلائل والمستندات

دليل المستخدم

  • PDF ملف, 3.8 MB
  • 21 July 2026

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