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تم إيقافه

شاشة LCD بدقة Full HD

253V7LJAB/01

صور زاهية وواضحة من الحافة إلى الحافة

شاشة مثالية للاستمتاع بعرض صور مذهلة من كل الزوايا ومن الحافة إلى الحافة، وذلك لجعل تجربة المشاهدة مريحة للعينين في تصميم صغير ورفيع.

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صور زاهية وواضحة من الحافة إلى الحافة

  • V Line

  • 25 (24,5 بوصات / 62,2 سم قطري)

  • 1920 x ‏1080 (Full HD)

SmartConnect مع توصيلات منفذ العرض وHDMI وVGA

مع عالم غني بالاتصالات، تأتي شاشات Philips هذه مجهّزة بتوصيلات متعددة مثل VGA ومنفذ العرض وموصل HDMI الشامل، ما يسمح لك بالاستمتاع بمحتوى صوت وفيديو غير مضغوط عالي الدقة. تضمن لك توصيلات USB الحصول على عمليات نقل بيانات فائقة السرعة مع التمتّع بإمكانية اتصال عالمية. بغض النظر عن المصدر الذي تستخدمه، يمكنك الاطمئنان إلى أن شاشة Philips هذه ستضمن ألا يفقد الاستثمار الذي قمت به قيمته في أي وقت قريب!

شاشة بحافة رفيعة لمظهر سلس

تتميّز شاشات Philips الجديدة بحواف رفيعة جدًا، مما يخفف تشتيت الانتباه إلى أدنى حدّ ويزوّدك بأكبر حجم للمشاهدة. تم تصميم الشاشة الرفيعة الحواف بشكل خاص للعرض المتعدد أو لإعداد عرض متعدد الشاشات مثل الألعاب وتصميم الجرافيك والتطبيقات المحترفة، لتشعر بأنك تستخدم شاشة عريضة واحدة.

SmartContrast لتفاصيل غنية للّون الأسود

SmartContrast لتفاصيل غنية للّون الأسود

SmartContrast هي تقنية من Philips تحلل المحتويات التي تعرضها وتعدّل الألوان تلقائيًا وتتحكّم بقوة الإضاءة الخلفية لتعزز التباين بشكل ديناميكي بهدف الحصول على أفضل الصور ومقاطع الفيديو الرقمية، أو أثناء ممارسة الألعاب التي تعرض تدرجات اللون الأسود. عند تحديد وضع التوفير، يتم ضبط التباين والإضاءة الخلفية لعرض مناسب تمامًا لتطبيقات المكتب اليومية المعتادة وللتخفيف من استهلاك الطاقة.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
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إخلاء المسؤولية

  1. تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse

  2. تعمل الدقة القصوى مع إدخال HDMI أو DP.