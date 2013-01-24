1 كجم بنجر صغير )مجموعة متنوعة من ألوان مختلفة للبنجر إن وجد(
ملح وفلفل أسود مطحون طازج
5 عيدان زعتر طازج
2 ورقات غار طازجة
مزيد من زيت الزيتون
1 ثمرة برتقال صغيرة
1 ملعقة كبيرة خل بلسمي
الاتجاهات
يجب تحضير البنجر أولاً. قومي بتنظيف البنجر مع ترك جزء صغير من العيدان مرتبط به إذا كانت موجودة بالفعل. قطعي البنجر إلى أرباع وضعيها في سلطانية كبيرة. ضعي الملح والفلفل الأسود وأضيفي الزعتر وورق الغار وزيت الزيتون وقلّبي الخليط جيدًا حتى يمتزج. ثمّ اضبطي درجة الحرارة على 250 درجة مئوية. تأكد من تركيب ذراع التحريك في وعاء جهاز هوم كووكر. وبمجرد أن يتم تسخين الوعاء أضيفي البنجر وضعي الغطاء واضبط المؤقت لمدة 30 دقيقة.
عند انقضاء الوقت المحدد، قومي ببشر قشر البرتقال في الوعاء وأضيفي عصير البرتقال والخل البلسمي. اضبطي المؤقت لمدة 30 دقيقة أخرى حتى ينضج البنجر ويصبح طريًا. اغرف البنجر في طبق التقديم وقدميه مع اللحم المحمر أوالسمك.
نصيحة: يعد البنجر من الخضروات المفيدة خاصة عند تحميرها حيث يخرج منها محتوى السكر الطبيعي ويمكن كذلك تجريبه مع نكهات مختلفة مثل الثوم المهروس أو الأعشاب مثل الروزماري أو المريمية.